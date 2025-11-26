Міноборони масштабує виробництво розробленого військовими дрона-перехоплювача Octopus. Міністерство має домовленості з трьома виробниками, ще 11 компаній готують виробничі лінії. Навіщо виробникам працювати з державною технологією?

Україна вперше масштабує для фронту технологію дронів, розроблену військовими. Йдеться про перехоплювачі Shahed – дрони Octopus. «Усі права на виріб належать Мініоборони, – каже співрозмовник наближений до процесу розробки безпілотника. – Виробникам безкоштовно передають ліцензії на використання трьох патентів».

Ліцензії на масштабування виробництва отримали три приватні виробники, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 14 листопада 2025-го. Договори про масштабування виробництва Octopus Міністерство оборони підписало з трьома виробниками, ще 11 готують виробничі лінії, уточнив Шмигаль у Telegram 14 листопада.