«Звузити «зоопарк» дронів». Держава віддала приватним компаніям ліценції на виробництво розробленого в ЗСУ дрона-перехоплювача Octopus. Які переваги й недоліки

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Octopus – український дрон перехоплювач Shahed /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Що відомо про дрон-перехоплювач Octopus Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Міноборони масштабує виробництво розробленого військовими дрона-перехоплювача Octopus. Міністерство має домовленості з трьома виробниками, ще 11 компаній готують виробничі лінії. Навіщо виробникам працювати з державною технологією? 

Україна вперше масштабує для фронту технологію дронів, розроблену військовими. Йдеться про перехоплювачі Shahed – дрони Octopus. «Усі права на виріб належать Мініоборони, – каже співрозмовник наближений до процесу розробки безпілотника. – Виробникам безкоштовно передають ліцензії на використання трьох патентів».  

Ліцензії на масштабування виробництва отримали три приватні виробники, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 14 листопада 2025-го. Договори про масштабування виробництва Octopus Міністерство оборони підписало з трьома виробниками, ще 11 готують виробничі лінії, уточнив Шмигаль у Telegram 14 листопада.

