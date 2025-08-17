Якщо вам цікаво почути довгостроковий прогноз від людини, котра пише про бізнес і розмовляє з підприємцями більше чверті століття, то як вам такий? Років за 10 часто чутимемо від підприємців‐початківців щось на кшталт: «Складні часи для запуску бізнесу. Ринки зайняті, ніші поділені. Інша річ — перша половина 2020‐х. Ось тоді було вікно можливостей!»

Найкращий момент для запуску бізнесу — сьогодні. У найгіршому (і найбільш імовірному) разі він «не злетить». Відтак підприємець‐переможець струсить порох минулого з ніг — і започаткує новий проєкт. І так, аж поки серія тестів і невдач перетвориться на нішу, частку ринку, стабільний грошовий потік. Або не перетвориться — і це теж цілком імовірно. У будь‐якому разі ви зробили корисну річ, справжню послугу людству — протестували набір слушних гіпотез і наблизилися до істини. Або, як казав Фарадей, «відкрили тисячу способів, що не працюють».