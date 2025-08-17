Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:37 хвилин
Усе найважливіше в історії людства — від колонізації галактики до досягнення особистісного безсмертя — відбудеться в наступний мільйон років. Перебудовуємо свій майндсет відповідним чином.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Якщо вам цікаво почути довгостроковий прогноз від людини, котра пише про бізнес і розмовляє з підприємцями більше чверті століття, то як вам такий? Років за 10 часто чутимемо від підприємців‐початківців щось на кшталт: «Складні часи для запуску бізнесу. Ринки зайняті, ніші поділені. Інша річ — перша половина 2020‐х. Ось тоді було вікно можливостей!»
Найкращий момент для запуску бізнесу — сьогодні. У найгіршому (і найбільш імовірному) разі він «не злетить». Відтак підприємець‐переможець струсить порох минулого з ніг — і започаткує новий проєкт. І так, аж поки серія тестів і невдач перетвориться на нішу, частку ринку, стабільний грошовий потік. Або не перетвориться — і це теж цілком імовірно. У будь‐якому разі ви зробили корисну річ, справжню послугу людству — протестували набір слушних гіпотез і наблизилися до істини. Або, як казав Фарадей, «відкрили тисячу способів, що не працюють».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.