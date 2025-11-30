Що обʼєднує очільника ОККО Василя Даниляка, СЕО групи компаній DVL Telecom Михайла Шелембу і голову правління банку «Південний» Аллу Ванецьянц? Використовуючи різні стратегії, вони змогли ультимативно збільшити масштаб своїх бізнесів за час великої війни. Постійний контрибʼютор Forbes Ukraine Петро Чернишов та редакторка Forbes Ukraine Тетяна Павлушенко довідалися, як їм це вдалося.