Журнал Forbes
Завдання – зростати. Як ОККО, DVL Telecom та банку «Південному» вдається розвиватися попри виклики великої війни? Розповідають топи компаній

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes
Петро Чернишов /Олександр Чекменьов
Петро Чернишов
Контриб’ютор Forbes

13 хв читання

Шелемба, Даниляк, Ванецьянц, Чернишов, ОККО, DVL Telecom, банк «Південний» /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Must try harder – буде правильно сказати про вашу компанію? Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Що обʼєднує очільника ОККО Василя Даниляка, СЕО групи компаній DVL Telecom Михайла Шелембу і голову правління банку «Південний» Аллу Ванецьянц? Використовуючи різні стратегії, вони змогли ультимативно збільшити масштаб своїх бізнесів за час великої війни. Постійний контрибʼютор Forbes Ukraine Петро Чернишов та редакторка Forbes Ukraine Тетяна Павлушенко довідалися, як їм це вдалося.

Пряма мова скорочена і відредагована для зрозумілості.

Петро Чернишов: З якими результатами ваші компанії завершують 2025 рік?

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору.

