cкільки агенції витрачають на участь в Effie /колаж Анастасія Савеленко
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Креативні агенції витрачають місяці та сотні тисяч гривень на підготовку до Effie. Який з цього вихлоп? Кейси BetterSvit, Banda, Gres Todorchuk і Rockets.Growth R&D

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Переможців Effie Awards Ukraine 2025 визначать 28 листопада. До фіналу пройшли 234 заявки. Фото колаж Анастасія Савеленко

Команда креативної агенції понад місяць може працювати над заявками на Effie Ukraine – конкурс найефективніших маркетингових кампаній. На кону – потік нових клієнтів. Чи вартує результат зусиль?

У 2024 році комунікаційна агенція Rockets.Growth R&D інвестувала 3% свого виторгу – близько 1,26 млн грн – в участь у фестивалях, розповідає співзасновник і СЕО компанії Владислав Полонський. Кошти спрямували на оплату участі в конкурсах, підготовку й оформлення заявок. У 2025-му суму збільшать до 4–5%, каже він. 

«Раніше ми були тільки в Effie, який вимірює маркетингову ефективність – пояснює Полонський. – Зараз розширили участь і на креативні фестивалі». Перемоги на Effie Ukraine дозволяють залучати нових клієнтів, каже він. 

