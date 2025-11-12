Команда креативної агенції понад місяць може працювати над заявками на Effie Ukraine – конкурс найефективніших маркетингових кампаній. На кону – потік нових клієнтів. Чи вартує результат зусиль?

У 2024 році комунікаційна агенція Rockets.Growth R&D інвестувала 3% свого виторгу – близько 1,26 млн грн – в участь у фестивалях, розповідає співзасновник і СЕО компанії Владислав Полонський. Кошти спрямували на оплату участі в конкурсах, підготовку й оформлення заявок. У 2025-му суму збільшать до 4–5%, каже він.

«Раніше ми були тільки в Effie, який вимірює маркетингову ефективність – пояснює Полонський. – Зараз розширили участь і на креативні фестивалі». Перемоги на Effie Ukraine дозволяють залучати нових клієнтів, каже він.