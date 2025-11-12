Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:43 хвилин
Команда креативної агенції понад місяць може працювати над заявками на Effie Ukraine – конкурс найефективніших маркетингових кампаній. На кону – потік нових клієнтів. Чи вартує результат зусиль?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У 2024 році комунікаційна агенція Rockets.Growth R&D інвестувала 3% свого виторгу – близько 1,26 млн грн – в участь у фестивалях, розповідає співзасновник і СЕО компанії Владислав Полонський. Кошти спрямували на оплату участі в конкурсах, підготовку й оформлення заявок. У 2025-му суму збільшать до 4–5%, каже він.
«Раніше ми були тільки в Effie, який вимірює маркетингову ефективність – пояснює Полонський. – Зараз розширили участь і на креативні фестивалі». Перемоги на Effie Ukraine дозволяють залучати нових клієнтів, каже він.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.