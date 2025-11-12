Команда креативного агентства больше месяца может работать над заявками на Effie Ukraine – конкурс самых эффективных маркетинговых кампаний. На кону – поток новых клиентов. Стоит ли результат усилий?

В 2024 году коммуникационное агентство Rockets.Growth R&D инвестировало 3% своей выручки – около 1,26 млн грн – в участие в фестивалях, рассказывает соучредитель и СЕО компании Владислав Полонский. Средства были направлены на оплату участия в конкурсах, подготовку и оформление заявок. В 2025 сумму увеличат до 4–5%, говорит он.

«Раньше мы были только в Effie, который измеряет маркетинговую эффективность – объясняет Полонский. – Сейчас расширили участие и на креативных фестивалях». Победы на Effie Ukraine позволяют привлекать новых клиентов, говорит он.