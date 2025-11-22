Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

конфлікт між Parfeniuk і Papa Music на YouTube /колаж Анастасія Савеленко
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Око за око, кліп за кліп. Відео Parfeniuk «Врубай» із 81 млн переглядів знесли на YouTube за скаргою лейблу Papa Music. Які причина і збитки?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

Papa Music заблокували на YouTube кліп «Врубай» після того, як Parfeniuk видалив «Хованки» співака Vova Cigan. Фото колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:06 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:06

У середині листопада команда співака Parfeniuk домоглася блокування треку «Хованки» виконавця Vova Cigan на YouTube, звинувативши його в плагіаті. Лейбл Papa Music, який видавав цей трек, відповів симетрично: поскаржився на кліп Парфенюка «Врубай». Відео, що за понад рік зібрало 81 млн переглядів і заробило понад €100 000, YouTube зняв. Чому Papa Music добився видалення ролика і як розвивався конфлікт? Спойлер: станом на день 22 листопада сторони примирились. За час роботи над текстом – втретє

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

18 листопада 2025-го креативний партнер проєкту Parfeniuk Олександр Степенко отримав повідомлення: YouTube видалив кліп «Врубай» через скаргу лейблу Papa Music. Офіційна причина – порушення авторських прав. Згідно зі сповіщенням, «Врубай» сплагіатила пісню «Дів чина», яку Парфенюк виконав разом із Wellboy та гуртом Quest Pistols. Wellboy – також працює з Papa Music.

Через два дні команда виконавця отримала ще одну претензію – цього разу у Spotify, від директора Papa Music Андрія Рока. У Parfeniuk звинувачення в плагіаті заперечують. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні