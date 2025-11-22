Прослухати матеріал
У середині листопада команда співака Parfeniuk домоглася блокування треку «Хованки» виконавця Vova Cigan на YouTube, звинувативши його в плагіаті. Лейбл Papa Music, який видавав цей трек, відповів симетрично: поскаржився на кліп Парфенюка «Врубай». Відео, що за понад рік зібрало 81 млн переглядів і заробило понад €100 000, YouTube зняв. Чому Papa Music добився видалення ролика і як розвивався конфлікт? Спойлер: станом на день 22 листопада сторони примирились. За час роботи над текстом – втретє
18 листопада 2025-го креативний партнер проєкту Parfeniuk Олександр Степенко отримав повідомлення: YouTube видалив кліп «Врубай» через скаргу лейблу Papa Music. Офіційна причина – порушення авторських прав. Згідно зі сповіщенням, «Врубай» сплагіатила пісню «Дів чина», яку Парфенюк виконав разом із Wellboy та гуртом Quest Pistols. Wellboy – також працює з Papa Music.
Через два дні команда виконавця отримала ще одну претензію – цього разу у Spotify, від директора Papa Music Андрія Рока. У Parfeniuk звинувачення в плагіаті заперечують.
