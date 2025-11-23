Павло Остріков сім років знімав дебютний повний метр «Ти – космос», який уже здобув головні нагороди Future Gate та ОМКФ. В український прокат стрічка вийшла 20 листопада. Як Остріков, 35, випробовує ідеї на міцність?

Я оповідач історій, сценарист. Режисером став мимоволі. Не люблю зйомки, але змушений втілювати свої історії, інакше вони або взагалі не будуть зняті, або зміняться. Я цього не хочу. Тож я сценарист, режисер і, напевно, комік. Це дещо на фоні, але з гумором хочеться бути завжди.

Пишу історії, щоб викликати емоції, створювати те, чого у світі не існує, і зробити аудиторію своїми друзями, хоча б на півтори години.