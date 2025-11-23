Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Павло Остріков, режисер, «Ти – космос» /Facebook Pavlo Ostrikov
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Під час створення фільму я вигорів». «Ти – космос» Павла Острікова цього тижня вийшов у широкий прокат. Режисер про ідею, зйомки та пошуки натхнення

Павло Остріков /Фото Facebook Pavlo Ostrikov
Павло Остріков
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Прогулянки і кіно – дві речі, які мене надихають. Коли я дивлюся фільм, часто забуваю, що саме на екрані. Просто бачу перед собою цей прямокутник і уявляю своє кіно, яке ще не народилося. Фото Facebook Pavlo Ostrikov

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:33

Павло Остріков сім років знімав дебютний повний метр «Ти – космос», який уже здобув головні нагороди Future Gate та ОМКФ. В український прокат стрічка вийшла 20 листопада. Як Остріков, 35, випробовує ідеї на міцність?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Я оповідач історій, сценарист. Режисером став мимоволі. Не люблю зйомки, але змушений втілювати свої історії, інакше вони або взагалі не будуть зняті, або зміняться. Я цього не хочу. Тож я сценарист, режисер і, напевно, комік. Це дещо на фоні, але з гумором хочеться бути завжди.

Пишу історії, щоб викликати емоції, створювати те, чого у світі не існує, і зробити аудиторію своїми друзями, хоча б на півтори години.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні