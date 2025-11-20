Режисер Павло Остріков і компанія ForeFilms сім років працювали над «Ти – Космос» – першим українським фільмом у жанрі наукової фантастики. Фільм виходить у прокат 20 листопада. Його бюджет – €800 000. «Іноземні колеги не вірили, що можна зняти сай-фай за такі гроші», – каже продюсер Володимир Яценко. Як це вдалось українській команді?

«Як це – знімати українське кіно? Їхати взимку о п’ятій ранку на метро «Лісова» у радянські павільйони, де немає опалення, і створювати там фільм про космос», – розповідає режисер «Ти – Космос» Павло Остріков.

Головний герой стрічки – працівник компанії «Космосвторресурс» Андрій Мельник, який доставляє радіоактивні відходи на супутник Юпітера. Поки космічний далекобійник виконує завдання за сотні мільйонів кілометрів від Землі, планета вибухає. Чоловік переконаний, що всі люди загинули, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Так починається небезпечна подорож героя назустріч останній людині у Всесвіті.