Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Виросла в сім'ї топменеджерів і заробила $2 млрд за тур. У чому секрет успіху співачки Тейлор Свіфт? П’ять цікавих фактів

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

Тейлор Свіфт /колаж Анастасія Решетнік

Підписала перший контракт у 14 років і не брала творчих пауз. Цікаві факти з книги «Як Тейлор Свіфт переосмислила попмузику» Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:27 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:27

Тейлор Свіфт щороку збирає десятки мільярдів прослуховань на стримінгах, а її статки станом на 2025 рік складають $1,6 млрд. Співачка встановила кілька рекордів в історії музики, зокрема провела найкасовіший концертний тур, що приніс понад $2 млрд. Як артистка стала найбільшою світовою попзіркою? Forbes Ukraine зібрав п’ять цікавих фактів із книги «Як Тейлор Свіфт переосмислила попмузику» Роба Шеффілда, що вийшла наприкінці вересня у Vivat

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Підписала перший професійний контракт у 14 років

Свіфт виросла у родині топменеджерів. Її батьки будували кар’єру у фінансовій галузі: батько був інвестиційним банкіром, а згодом віцепрезидентом Merrill Lynch; матір – керівницею відділу маркетингу.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні