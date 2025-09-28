Тейлор Свіфт щороку збирає десятки мільярдів прослуховань на стримінгах, а її статки станом на 2025 рік складають $1,6 млрд. Співачка встановила кілька рекордів в історії музики, зокрема провела найкасовіший концертний тур, що приніс понад $2 млрд. Як артистка стала найбільшою світовою попзіркою? Forbes Ukraine зібрав п’ять цікавих фактів із книги «Як Тейлор Свіфт переосмислила попмузику» Роба Шеффілда, що вийшла наприкінці вересня у Vivat