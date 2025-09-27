Прослухати матеріал
За якими театральними та кінорежисерами варто стежити? Скільки коштувало виробництво вистави «Дім» Андрія Жолдака? Чи замінить штучний інтелект продюсерів? Розповідає засновник Sota Cinema Group Олег Кохан в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine
Одним із найважчих персональних моментів 2025-го продюсер і засновник Sota Cinema Group Олег Кохан називає лютневу зустріч президентів України та США, що обернулася конфліктом. Ця подія змусила Кохана зняти «рожеві окуляри», розповідає продюсер: «Ми входимо в дуже жорсткий світ західної конкуренції – і це складна інтеграція, а не подорож за круасанами».
Йдеться не тільки про політику, а й про культуру. Майбутнє українського кіно й театру – на глобальній арені, вважає Кохан. Певні успіхи вже є в українського кінематографа, натомість театр поки що не вийшов за межі національної бульбашки, констатує продюсер.
Восени 2025-го Кохан повернув на українську театральну сцену іменитого режисера Андрія Жолдака, який останні 20 років працював за кордоном. Прем’єра вистави «Дім», яку спродюсував Кохан, відбулася в Києві 13 вересня й викликала резонанс.
А 6 листопада в український прокат вийде стрічка «Війна очима тварин», де знявся американський актор і дворазовий лауреат «Оскара» Шон Пенн. Саундтрек до фільму, спродюсованого Коханом, написав гурт Imagine Dragons.
