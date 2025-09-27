Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Входимо в жорсткий світ західної конкуренції». Продюсер Олег Кохан – про майбутнє українського театру і кіно та найцікавіші прем’єри осені

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

5 хв читання

Олег Кохан інтерв'ю /з особистого архiву

Скільки коштувала вистава «Дім» Андрія Жолдака та чи є в українського театру майбутнє за кордоном? Інтерв’ю з продюсером Олегом Коханом Фото з особистого архiву

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:40 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:40

За якими театральними та кінорежисерами варто стежити? Скільки коштувало виробництво вистави «Дім» Андрія Жолдака? Чи замінить штучний інтелект продюсерів? Розповідає засновник Sota Cinema Group Олег Кохан в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Одним із найважчих персональних моментів 2025-го продюсер і засновник Sota Cinema Group Олег Кохан називає лютневу зустріч президентів України та США, що обернулася конфліктом. Ця подія змусила Кохана зняти «рожеві окуляри», розповідає продюсер: «Ми входимо в дуже жорсткий світ західної конкуренції – і це складна інтеграція, а не подорож за круасанами».

Йдеться не тільки про політику, а й про культуру. Майбутнє українського кіно й театру – на глобальній арені, вважає Кохан. Певні успіхи вже є в українського кінематографа, натомість театр поки що не вийшов за межі національної бульбашки, констатує продюсер.

Восени 2025-го Кохан повернув на українську театральну сцену іменитого режисера Андрія Жолдака, який останні 20 років працював за кордоном. Прем’єра вистави «Дім», яку спродюсував Кохан, відбулася в Києві 13 вересня й викликала резонанс.

А 6 листопада в український прокат вийде стрічка «Війна очима тварин», де знявся американський актор і дворазовий лауреат «Оскара» Шон Пенн. Саундтрек до фільму, спродюсованого Коханом, написав гурт Imagine Dragons.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні