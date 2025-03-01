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«Піддався на провокацію». Які наслідки буде мати для України суперечка Трампа та Зеленського? Пояснює Даг Клейн з Atlantic Council

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Трамп, Зеленський, угода, копалини /Getty Images

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрічаються в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, 28 лютого 2025 року. Фото Getty Images

Під час зустрічі у Білому домі між Зеленським і Трампом спалахнула суперечка, після чого українського президента достроково відправили з Овального кабінету. Угоду про копалини не підписали, більше того США натякнули на перегляд допомоги Україні. Наскільки все погано для України? Інтервʼю з аналітиком Дагом Клейном

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28 березня в Білому домі відбулася перша фізична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа після перемоги останнього на президентських виборах в США. Після переговорів в Овальному кабінеті президенти України та США мали підписати рамкову угоду про співпрацю у сфері корисних копалин, яка була ключовим фактором у подальших відносинах з Америкою та підтримки України. Київ сподівався, що це допоможе розрядити напругу, зазначав співрозмовник Forbes у дипломатичних колах.

Але все пішло не за планом. Під час зустрічі між Трампом, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та Зеленським спалахнула суперечка. Зустріч достроково завершили та скасували й заплановану пресконференцію. Лідери США звинуватили Зеленського в образах та небажанні миру, натякнувши, що можуть переглянути допомогу Києву.

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