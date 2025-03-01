«Піддався на провокацію». Які наслідки буде мати для України суперечка Трампа та Зеленського? Пояснює Даг Клейн з Atlantic Council

Під час зустрічі у Білому домі між Зеленським і Трампом спалахнула суперечка, після чого українського президента достроково відправили з Овального кабінету. Угоду про копалини не підписали, більше того США натякнули на перегляд допомоги Україні. Наскільки все погано для України? Інтервʼю з аналітиком Дагом Клейном

28 березня в Білому домі відбулася перша фізична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа після перемоги останнього на президентських виборах в США. Після переговорів в Овальному кабінеті президенти України та США мали підписати рамкову угоду про співпрацю у сфері корисних копалин, яка була ключовим фактором у подальших відносинах з Америкою та підтримки України. Київ сподівався, що це допоможе розрядити напругу, зазначав співрозмовник Forbes у дипломатичних колах.

Але все пішло не за планом. Під час зустрічі між Трампом, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та Зеленським спалахнула суперечка. Зустріч достроково завершили та скасували й заплановану пресконференцію. Лідери США звинуватили Зеленського в образах та небажанні миру, натякнувши, що можуть переглянути допомогу Києву.