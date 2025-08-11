Підписка від 49 грн
  UA
Боротьба з лудоманією чи вибірковий підхід? PlayCity наклало 4,8 млн грн штрафу на «Труху» та ІТ-медіа за рекламу бетінгу. Що відбувається

Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

Канал «Труха» порушив одразу пять вимог Закону України «Про рекламу», зокрема нові правила щодо реклами азартних ігор. Фото Eyestetix Studio / Unsplash

Онлайн-видання dev.ua 8 липня оштрафували за рекламу азартних ігор на 4,8 млн грн. Це вже другий подібний випадок за два тижні – 25 липня «чек» на таку ж суму отримав Telegram-канал «Труха Україна». Що вони порушили та за що критикують закон?

Держагентство PlayCity, яке перевіряє організаторів азартних ігор і тих, хто їх рекламує, наклало два штрафи за два тижні. Після телеграм-каналу «Труха», санкцію отримало медіа про IT dev.ua.

Причина – порушення закону №4116-IX, який із квітня 2025-го змінив правила гри для рекламодавців азартного бізнесу й перезапустив роботу регулятора. За два місяці роботи PlayCity виявило і заблокувало понад 1300 нелегальних онлайн-казино, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

