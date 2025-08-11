Forbes Digital підписка
Борьба с лудоманией или выборочный подход? PlayCity наложило 4,8 млн грн штрафа на «Труху» и ІТ-медиа за рекламу беттинга. Что происходит

Штраф за рекламу казино /Shutterstock

Канал «Труха» нарушил сразу пять требований Закона Украины «О рекламе», в том числе новые правила рекламы азартных игр. Фото Shutterstock

Онлайн-издание dev.ua 8 июля оштрафовали за рекламу азартных игр на 4,8 млн грн. Это уже второй подобный случай через две недели – 25 июля «чек» на такую же сумму получил Telegram-канал «Труха Україна». Что они нарушили и за что критикуют закон?

Госагентство PlayCity, которое проверяет организаторов азартных игр и тех, кто их рекламирует, наложило два штрафа за две недели. После телеграмм-канала «Труха» санкцию получило медиа об IT – dev.ua.

Причина – нарушение закона №4116-IX, который с апреля 2025-го изменил правила игры для рекламодателей азартного бизнеса и перезапустил работу регулятора. За два месяца работы PlayCity обнаружило и заблокировало более 1300 нелегальных онлайн-казино, сообщило Министерство цифровой трансформации.

