Дмитро Зозуля з МХП досліджує, яка M&A-стратегія та як побудовано процес укладання угоди у головних покупців країни воєнного часу — «Київстару», TAS Group і BGV. У матеріалі – його пряма мова та три інтерв'ю з топменеджерами цих компаній.
Інвестдіяльність МХП — це гібрид класичної інвестиційно‐банківської моделі та підходу, який сповідують Private Equity Funds. Ми готові як купувати бізнеси повністю, так і інвестувати у компанії‐зірки. Становлення операційної моделі MHP Solutions (підрозділ, який я очолюю) відбувалось у кілька етапів, і зараз ми вийшли на дизайн, що працює.
Ця серія інтерв’ю — спроба розібратись, як в інших українських компаніях на практиці працює інвестиційне мислення, як формується інвестиційна логіка, хто й на основі чого ухвалює рішення, які критерії у пріоритеті — стратегічна доцільність, фінансові показники, потенціал синергії?
