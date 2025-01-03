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«Запрошуємо українців завантажити застосунок». Revolut залишилось два кроки від бета-тестування до повноцінного запуску в Україні. На що він розраховує?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes
Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

Revolut в Україні /Колаж Анна Наконечна

Revolut зможе заробити на транскордонних переказах, адже за кордоном близько 6 млн українців Фото Колаж Анна Наконечна

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Британський необанк Revolut перед Новим роком запустив бета-тест свого продукту в Україні. Що потрібно для початку повноцінної роботи та кому з українців він може бути корисним?

Британська фінтех-компанія Revolut запустила бета-тест свого додатку в Україні. За два тижні до цього у ньому з’явилась українська мова.

Поки Revolut доступний лише обмеженій групі тестових користувачів, які можуть робити міжнародні перекази без комісій, оформити віртуальну картку тощо, йшлося у листі-запрошенні, яке є у розпорядженні Forbes Ukraine.  

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