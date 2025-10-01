Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:02 хвилин
Inzhur REIT знову подав заяву до Антимонопольного комітету щодо придбання ТОВ «Аскор компані», яке володіє ТРЦ Sky Park у Вінниці. Попередній запит був відхилений через невідповідність вимогам. Який потенціал воно має та як працює зараз?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.