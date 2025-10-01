Inzhur REIT знову подав заяву до Антимонопольного комітету щодо придбання ТОВ «Аскор компані», яке володіє ТРЦ Sky Park у Вінниці. Попередній запит був відхилений через невідповідність вимогам. Який потенціал воно має та як працює зараз?