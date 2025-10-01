Forbes Digital підписка
Inzhur подал повторное заявление в АМКУ на покупку ТРЦ в Виннице, узнал Forbes Ukraine. Чем интересен этот актив

Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes

4 хв читання

ТРЦ Sky Park у Вінниці. /skypark.ua

ТРЦ Sky Park в Виннице. Фото skypark.ua

Inzhur REIT снова подал заявление в Антимонопольный комитет о приобретении ООО «Аскор компани», владеющего ТРЦ Sky Park в Виннице. Предыдущий запрос был отклонен из-за несоответствия требованиям. Какой потенциал оно имеет и как работает сейчас?

