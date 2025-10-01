Inzhur REIT снова подал заявление в Антимонопольный комитет о приобретении ООО «Аскор компани», владеющего ТРЦ Sky Park в Виннице. Предыдущий запрос был отклонен из-за несоответствия требованиям. Какой потенциал оно имеет и как работает сейчас?