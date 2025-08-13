Американські фонди Argentem Creek та Innovatus залучили шведського бізнесмена, засновника «Чумак» та «Віндкрафт Україна», Карла Стурена на роль CEO у великому зерновому терміналі «Олімпекс» у Одесі. Нещодавно актив змінив назву на «Лаванда» та, головне, отримав нових власників. Що відбувається у спорі на $150 млн, який тягнеться три роки?