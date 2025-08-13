Підписка від 49 грн
«Поки як холодильник без електрики». Засновник «Чумак» Карл Стурен очолив зерновий термінал в Одесі, за який судились фонди зі США та українські бізнесмени. Яка мета?

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

7 хв читання

Карл Стурен очолив колишній зерновий термінал в Одесі «Олімпекс» /колаж Аліна Кохан

Засновник бренду «Чумак» Карл Стурен очолив колишній зерновий термінал в Одесі «Олімпекс». Навіщо? Фото колаж Аліна Кохан

Американські фонди Argentem Creek та Innovatus залучили шведського бізнесмена, засновника «Чумак» та «Віндкрафт Україна», Карла Стурена на роль CEO у великому зерновому терміналі «Олімпекс» у Одесі. Нещодавно актив змінив назву на «Лаванда» та, головне, отримав нових власників. Що відбувається у спорі на $150 млн, який тягнеться три роки?

