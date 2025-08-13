Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:17 хвилин
Американські фонди Argentem Creek та Innovatus залучили шведського бізнесмена, засновника «Чумак» та «Віндкрафт Україна», Карла Стурена на роль CEO у великому зерновому терміналі «Олімпекс» у Одесі. Нещодавно актив змінив назву на «Лаванда» та, головне, отримав нових власників. Що відбувається у спорі на $150 млн, який тягнеться три роки?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.