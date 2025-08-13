Прослухати матеріал
08:17 хвилин
Американские фонды Argentem Creek и Innovatus привлекли шведского бизнесмена, основателя «Чумак» и «Виндкрафт Украина» Карла Стурена на роль CEO в крупном зерновом терминале «Олимпекс» в Одессе. Недавно актив сменил название на «Лаванда» и главное – получил новых владельцев. Что происходит в споре на $150 млн, которое длится три года?
