«Пока как холодильник без электричества». Основатель «Чумак» Карл Стурен возглавил зерновой терминал в Одессе, за который судились фонды из США и украинские бизнесмены. С какой целью?

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

7 хв читання

Карл Стурен очолив колишній зерновий термінал в Одесі «Олімпекс» /колаж Аліна Кохан

Основатель бренда «Чумак» Карл Стурен возглавил бывший зерновой терминал в Одессе «Олимпекс». Зачем? Фото колаж Аліна Кохан

Американские фонды Argentem Creek и Innovatus привлекли шведского бизнесмена, основателя «Чумак» и «Виндкрафт Украина» Карла Стурена на роль CEO в крупном зерновом терминале «Олимпекс» в Одессе. Недавно актив сменил название на «Лаванда» и главное – получил новых владельцев. Что происходит в споре на $150 млн, которое длится три года?

