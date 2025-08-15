Катерина Рожкова йде з Нацбанку після 10 років роботи – її каденція на посаді першої заступниці голови добігла кінця. На посаді вона приймала складні рішення під час банкопаду у 2015–2016 роках, була учасницею націоналізації ПриватБанку та Sense Bank, брала участь у контрзаходах НБУ на початку пандемії коронавірусу у 2020-му та російського вторгнення у 2022-му. 15 серпня рада НБУ звільнила її з посади. Forbes Ukraine поговорив із Рожковою напередодні звільнення. Про найбільші виклики на посаді, найкращу команду в НБУ, ризики та переваги інтеграції з ЄС, крипту, фінмоніторинг та інше. Велике інтерв’ю

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова йде з НБУ. Її «епоха» тривала 10 років: Рожкова прийшла в Нацбанк у червні 2015-го на посаду директорки департаменту банківського нагляду.

З 2018-го вона була першою заступницею голови НБУ. Каденція завершилася два місяці тому. Поки голова НБУ Андрій Пишний не призначав нову людину, вона продовжувала виконувати обов’язки, але 15 серпня Пишний призначив першим заступником Сергія Ніколайчука.