Екатерина Рожкова уходит из Нацбанка после 10 лет работы – ее каденция в должности первого заместителя главы подошла к концу. В должности она принимала сложные решения во время банкопада в 2015–2016 годах, была участницей национализации ПриватБанка и Sense Bank, участвовала в контрмерах НБУ в начале пандемии коронавируса в 2020-м и российского вторжения в 2022-м. 15 августа совет НБУ уволил ее с должности. Forbes Ukraine поговорил с Рожковой накануне увольнения. О наибольших вызовах в должности, лучшей команде в НБУ, рисках и преимуществах интеграции с ЕС, крипте, финмониторинге и прочем. Большое интервью

Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова уходит из НБУ. Ее «эпоха» длилась 10 лет: Рожкова пришла в Нацбанк в июне 2015 года на должность директора департамента банковского надзора.

С 2018-го она была первым заместителем главы НБУ. Каденция завершилась два месяца тому назад. Пока глава НБУ Андрей Пышный не назначал нового человека, она продолжала исполнять обязанности, но 15 августа Пышный назначил первым заместителем Сергея Николайчука.