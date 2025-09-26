Прослухати матеріал
У середині вересня наддосвідчений французький топпосадовець Франсуа Віллеруа де Гало відвідав Київ. Forbes Ukraine поспілкувався з ним про те, як економіці ЄС повернутися у гонку найбільших економік світу, скільки років їй потрібно, щоб позбутися гальмівного впливу бюрократії та чому українське агро не є проблемою для Європи. Інтервʼю.
Коли на початку 1990-х у Європі запрацював спільний ринок, голова Центрального банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало, 66, вже обіймав високі посади у французькому уряді. Зараз він згадує ті часи, як аргумент у великій дискусії про конкурентоспроможність ЄС. Ключова теза – Європі потрібен новий поштовх історичного масштабу, як було понад 30 років тому. «Ми найбільший ринок у світі», – каже де Гало, переконуючи, що європейцям не потрібні мільярдні інвестиції від урядів, щоб підвищити конкурентоспроможність своєї економіки.
Forbes Ukraine поспілкувався з французьким високопосадовцем у будівлі Національного банку під час його візиту до Києва 18 вересня. Ключова тема розмови – економічні перспективи Європи у найближчі роки, коли до ЄС сподівається приєднатися і Україна.
