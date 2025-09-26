В середине сентября сверхопытный французский топ-чиновник Франсуа Виллеруа де Гало посетил Киев. Forbes Ukraine пообщался с ним о том, как экономике ЕС вернуться в гонку крупнейших экономик мира, сколько лет ей необходимо, чтобы избавиться от тормозящего влияния бюрократии и почему украинское агро не проблема для Европы. Интервью.

Когда в начале 1990-х в Европе заработал общий рынок, глава Центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, 66, уже занимал высокие должности во французском правительстве. Сейчас он вспоминает те времена, как аргумент в большой дискуссии о конкурентоспособности ЕС. Ключевой тезис – Европе нужен новый толчок исторического масштаба, как это было более 30 лет назад. «Мы наибольший рынок в мире», – говорит де Гало, убеждая, что европейцам не нужны миллиардные инвестиции от правительств, чтобы повысить конкурентоспособность своей экономики.

Forbes Ukraine пообщался с французским чиновником в здании Национального банка во время его визита в Киев 18 сентября. Ключевая тема беседы – экономические перспективы Европы в ближайшие годы, когда к ЕС надеется присоединиться и Украина.