Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Крупнейший рынок мира с большой бюрократией. Как экономике ЕС вернуть форму и безболезненно принять Украину? Рецепт от главы центробанка Франции

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

7 хв читання

Економіка Європи та вступ України до ЄС /Getty Images

Франсуа Виллеруа де Гало Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

15:07 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 15:07

В середине сентября сверхопытный французский топ-чиновник Франсуа Виллеруа де Гало посетил Киев. Forbes Ukraine пообщался с ним о том, как экономике ЕС вернуться в гонку крупнейших экономик мира, сколько лет ей необходимо, чтобы избавиться от тормозящего влияния бюрократии и почему украинское агро не проблема для Европы. Интервью.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Когда в начале 1990-х в Европе заработал общий рынок, глава Центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, 66, уже занимал высокие должности во французском правительстве. Сейчас он вспоминает те времена, как аргумент в большой дискуссии о конкурентоспособности ЕС. Ключевой тезис – Европе нужен новый толчок исторического масштаба, как это было более 30 лет назад. «Мы наибольший рынок в мире», – говорит де Гало, убеждая, что европейцам не нужны миллиардные инвестиции от правительств, чтобы повысить конкурентоспособность своей экономики.

Forbes Ukraine пообщался с французским чиновником в здании Национального банка во время его визита в Киев 18 сентября. Ключевая тема беседы – экономические перспективы Европы в ближайшие годы, когда к ЕС надеется присоединиться и Украина.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні