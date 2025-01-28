OpenAI обіцяє «значно кращі моделі» ШІ за DeepSeek, яку Дональд Трамп назвав «дзвіночком» для США

CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту після того, як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ. Про це 28 січня пише Financial Times.
Деталі
- Успіх моделі DeepSeek R1, яка конкурує з найкращими розробками OpenAI, Meta та Anthropic, змусив Альтмана заявити про плани прискорення розвитку технологій.
- Альтман визнав, що R1 є «вражаючою», особливо враховуючи низьку вартість її розробки, але наголосив, що OpenAI «очевидно створить значно кращі моделі».
- На тлі конкуренції OpenAI планує залучити $500 млрд інвестицій для розбудови глобальної мережі дата-центрів.
- Переможцями будуть не ті, хто «спустить найбільше грошей», а ті, хто «знайде ефективні рішення», вважає засновник ШІ-стартапу Cohere Ейдан Гомес.
- «Щойно світовий ШІ-потенціал незворотно зробив крок уперед. Молодці, DeepSeek, що наважилися так змінити світ», зазначив співзасновник ШІ-стартапу Anthropic Джек Кларк.
- Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».
Контекст
Компанія DeepSeek з Ханчжоу розробляє моделі ШІ з 2023 року, але вперше вона голосно заявила про себе у минулі вихідні, коли її безкоштовний чат-бот DeepSeek R1 очолив світові чарти завантажень.
Вступ у гонку ШІ нової моделі DeepSeek, розробка якої обійшлася всього в $5,6 млн, кидає виклик наративу Кремнієвої долини про необхідність величезних капітальних витрат для розробки найсильніших моделей. DeepSeek заявляє, що її модель R1 перевершила найновішу модель OpenAI (o1) в декількох незалежних тестах.
27 січня 500 найбагатших людей світу на чолі із співзасновником Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом втратили загалом $108 млрд через розпродаж акцій технологічного сектору, повʼязаний з успіхом DeepSeek.
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