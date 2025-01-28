OpenAI обіцяє «значно кращі моделі» ШІ за DeepSeek, яку Дональд Трамп назвав «дзвіночком» для США

CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту після того, як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ. Про це 28 січня пише Financial Times .

Деталі

Успіх моделі DeepSeek R1, яка конкурує з найкращими розробками OpenAI, Meta та Anthropic, змусив Альтмана заявити про плани прискорення розвитку технологій.

Альтман визнав, що R1 є «вражаючою», особливо враховуючи низьку вартість її розробки, але наголосив, що OpenAI «очевидно створить значно кращі моделі».

На тлі конкуренції OpenAI планує залучити $500 млрд інвестицій для розбудови глобальної мережі дата-центрів.

Переможцями будуть не ті, хто «спустить найбільше грошей», а ті, хто «знайде ефективні рішення», вважає засновник ШІ-стартапу Cohere Ейдан Гомес.

«Щойно світовий ШІ-потенціал незворотно зробив крок уперед. Молодці, DeepSeek, що наважилися так змінити світ», зазначив співзасновник ШІ-стартапу Anthropic Джек Кларк.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

Популярне Категорія Рейтинги Дата Сьогодні 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

Компанія DeepSeek з Ханчжоу розробляє моделі ШІ з 2023 року, але вперше вона голосно заявила про себе у минулі вихідні, коли її безкоштовний чат-бот DeepSeek R1 очолив світові чарти завантажень.

Вступ у гонку ШІ нової моделі DeepSeek, розробка якої обійшлася всього в $5,6 млн, кидає виклик наративу Кремнієвої долини про необхідність величезних капітальних витрат для розробки найсильніших моделей. DeepSeek заявляє, що її модель R1 перевершила найновішу модель OpenAI (o1) в декількох незалежних тестах.

27 січня 500 найбагатших людей світу на чолі із співзасновником Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом втратили загалом $108 млрд через розпродаж акцій технологічного сектору, повʼязаний з успіхом DeepSeek.