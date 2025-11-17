Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
10:41 хвилин
Ринок лотерей очікує масштабний перезапуск. 14 листопада постанова про нові ліцензійні умови для операторів лотерей пройшла урядовий комітет, наступні кроки – розгляд уряду і новий закон. Що усередині?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
PlayCity, новий регулятор під координацією Мінцифри, готується видати ліцензії операторам лотерейного ринку за оновленими вимогами. Мета – створити прозорий, конкурентний і контрольований сектор.
Нові ліцензійні умови для операторів лотерей проходили громадське обговорення з вересня 2025-го. Постанова вже пройшла урядовий комітет і найближчим часом її винесуть на розгляд Кабінету міністрів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.