Що змінять нові ліцензійні умови на ринку лотерей, пояснюють Денікеєва та керівник Державного агентства PlayCity Геннадій Новіков. /Ілюстрація Shutterstock
«Оператори працюють у сірій зоні». Мінцифри та PlayCity оновлюють ліцензійні умови на ринку лотерей. Що зміниться для компаній і гравців

Ухвалення нових ліцензійних умов дасть 67,2 млн грн щорічних платежів від трьох операторів, контроль за сплатою податків і можливість перевіряти операторів. Фото Ілюстрація Shutterstock

Ринок лотерей очікує масштабний перезапуск. 14 листопада постанова про нові ліцензійні умови для операторів лотерей пройшла урядовий комітет, наступні кроки – розгляд уряду і новий закон. Що усередині?

PlayCity, новий регулятор під координацією Мінцифри, готується видати ліцензії операторам лотерейного ринку за оновленими вимогами. Мета – створити прозорий, конкурентний і контрольований сектор.

Нові ліцензійні умови для операторів лотерей проходили громадське обговорення з вересня 2025-го. Постанова вже пройшла урядовий комітет і найближчим часом її винесуть на розгляд Кабінету міністрів.

