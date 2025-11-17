Ринок лотерей очікує масштабний перезапуск. 14 листопада постанова про нові ліцензійні умови для операторів лотерей пройшла урядовий комітет, наступні кроки – розгляд уряду і новий закон. Що усередині?

PlayCity, новий регулятор під координацією Мінцифри, готується видати ліцензії операторам лотерейного ринку за оновленими вимогами. Мета – створити прозорий, конкурентний і контрольований сектор.

Нові ліцензійні умови для операторів лотерей проходили громадське обговорення з вересня 2025-го. Постанова вже пройшла урядовий комітет і найближчим часом її винесуть на розгляд Кабінету міністрів.