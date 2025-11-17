Рынок лотерей ожидает масштабный перезапуск. 14 ноября постановление о новых лицензионных условиях для операторов лотерей прошло правительственный комитет, следующие шаги – рассмотрение правительства и новый закон. Что внутри?

PlayCity, новый регулятор под координацией Минцифры, готовится выдать лицензии операторам лотерейного рынка по обновленным требованиям. Цель – создать прозрачный, конкурентный и контролируемый сектор.

Новые лицензионные условия для операторов лотерей проходили общественное обсуждение с сентября 2025 года. Постановление уже прошло правительственный комитет и в ближайшее время его вынесут на рассмотрение Кабинета министров.