Що змінять нові ліцензійні умови на ринку лотерей, пояснюють Денікеєва та керівник Державного агентства PlayCity Геннадій Новіков. /Иллюстрация Shutterstock
Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Операторы работают в серой зоне». Минцифры и PlayCity обновляют лицензионные условия на рынке лотерей. Что изменится для компаний и игроков

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

6 хв читання

Принятие новых лицензионных условий даст 67,2 млн грн ежегодных платежей от трех операторов, контроль за уплатой налогов и возможность проверять операторов. Фото Иллюстрация Shutterstock

Рынок лотерей ожидает масштабный перезапуск. 14 ноября постановление о новых лицензионных условиях для операторов лотерей прошло правительственный комитет, следующие шаги – рассмотрение правительства и новый закон. Что внутри?

PlayCity, новый регулятор под координацией Минцифры, готовится выдать лицензии операторам лотерейного рынка по обновленным требованиям. Цель – создать прозрачный, конкурентный и контролируемый сектор.

Новые лицензионные условия для операторов лотерей проходили общественное обсуждение с сентября 2025 года. Постановление уже прошло правительственный комитет и в ближайшее время его вынесут на рассмотрение Кабинета министров.

