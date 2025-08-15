Прослухати матеріал
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років. Рішення можуть підготувати вже наступного тижня. Forbes Ukraine дізнався ключові зміни
Уряд разом з військовим керівництвом працює над змінами до постанови, яка регулює виїзд студентів-чоловіків за кордон. Ідею збільшити вік для чоловіків, які вільно можуть виїжджати з країни, з 18 до 22 років запропонував президент.
«Вважаю, що це позитивна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною і реалізуватися тут – передусім у навчанні», – написав Зеленський у своєму акаунті в Telegram 12 серпня.
