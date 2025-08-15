Підписка від 49 грн
Не такий закритий кордон. Президент доручив уряду спростити виїзд для чоловіків до 22 років. Forbes Ukraine дізнався, як та коли це запрацює

Іра Крицька
Іра Крицька
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

Перетин кордону, студенти, чоловіки /колаж Анастасія Савеленко

Президент доручив уряду спростити виїзд для чоловіків до 22 років. Фото колаж Анастасія Савеленко

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років. Рішення можуть підготувати вже наступного тижня. Forbes Ukraine дізнався ключові зміни

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Уряд разом з військовим керівництвом працює над змінами до постанови, яка регулює виїзд студентів-чоловіків за кордон. Ідею збільшити вік для чоловіків, які вільно можуть виїжджати з країни, з 18 до 22 років запропонував президент.

«Вважаю, що це позитивна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною і реалізуватися тут – передусім у навчанні», – написав Зеленський у своєму акаунті в Telegram 12 серпня. 

