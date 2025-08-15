Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Не настолько закрытая граница. Президент поручил правительству упростить выезд для мужчин в возрасте до 22 лет. Forbes Ukraine узнал, как и когда это заработает

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

Перетин кордону, студенти, чоловіки /коллаж Анастасия Савеленко

Президент поручил правительству упростить выезд для мужчин в возрасте до 22 лет. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:39 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:39

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить возраст мужчин, которым будет позволено выезжать за границу во время военного положения, до 22 лет. Решение могут подготовить уже на следующей неделе. Forbes Ukraine узнал ключевые изменения

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Правительство вместе с военным руководством работает над изменениями в постановлении, регулирующем выезд студентов-мужчин за границу. Идею увеличить возраст для мужчин, имеющих право свободно выезжать из страны, с 18 до 22 лет предложил президент.

«Считаю, что это позитивная история и поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться здесь – прежде всего, в учебе», – написал Зеленский в своем аккаунте в Telegram 12 августа.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні