Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить возраст мужчин, которым будет позволено выезжать за границу во время военного положения, до 22 лет. Решение могут подготовить уже на следующей неделе. Forbes Ukraine узнал ключевые изменения

Правительство вместе с военным руководством работает над изменениями в постановлении, регулирующем выезд студентов-мужчин за границу. Идею увеличить возраст для мужчин, имеющих право свободно выезжать из страны, с 18 до 22 лет предложил президент.

«Считаю, что это позитивная история и поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться здесь – прежде всего, в учебе», – написал Зеленский в своем аккаунте в Telegram 12 августа.