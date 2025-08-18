Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація звернулися до Верховної Ради з проханням якнайшвидше ухвалити два законопроєкти, які дозволять ефективно впровадити закон про лобіювання та відкласти санкції за його порушення до вересня 2026 року. Відповідну заяву бізнес-асоціації опублікували 18 серпня.

Деталі

Законопроєкт №13339 передбачає зміни до закону про лобіювання, а №13340-1 – відтермінування запровадження адміністративної відповідальності на 12 місяців. Представники бізнесу наголошують, що нове законодавство потребує перехідного періоду, аби компанії могли адаптувати внутрішні процеси та уникнути юридичних ризиків.

Бізнес вважає передчасним одночасне запровадження санкцій та набрання чинності закону, адже відсутня практика його застосування.

Парламентські комітети з правової політики та правоохоронної діяльності вже рекомендували ухвалити обидва законопроєкти, нагадали бізнес-асоціації. Національне агентство з питань запобігання корупції також підтримало відтермінування.

Бізнес-спільнота закликає парламент ухвалити законопроєкти на найближчому пленарному засіданні, яке відбудеться в період з 18 по 22 серпня.

Контекст

4 липня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №13339 у першому читанні, а 8 липня Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт №13340-1 за основу та в цілому.

Закон про лобіювання ухвалений у межах євроінтеграційних зобов’язань України та для прозорості публічного управління. Бізнес підтримує ці принципи, однак наполягає на поетапному впровадженні нових правил. Закон має набрати чинності з 1 вересня 2025 року.

Закон передбачає відкриття Реєстру прозорості, який вимагатиме від лобістів звітувати про свою діяльність, клієнтів та фінансові витрати. Які головні переваги й ризики закону про лобіювання, читайте тут.