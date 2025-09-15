Форум промисловців 2025: як подвоїти частку виробництва в економіці

Заклик до дії. «Не існує точки, в якій ми можемо стояти і чекати кращого майбутнього. Світ рухається вперед і не зважає на наші проблеми», – зазначив Василь Хмельницький, засновник UFuture. Його висновок: попри страх, зупинятися не можна, адже майбутнє будується щодня.

Василь Хмельницький, засновник UFuture

Індустріальні парки як рецепт зростання. Проблема є гострою: у 2021 році частка переробної промисловості у ВВП становила 10%, а у 2024-му – менше 9%, тоді як у сусідніх країнах цей показник сягає 20%. Серед запропонованих рецептів – державний протекціонізм. «Зобов’язати держпідприємства у закупівлях віддавати пріоритет українському виробництву та розширити стимули локалізації», – пропонує Олег Авер’янов, власник «Пожмашини» (виторг 1,8 млрд грн). Інший шлях – залучення інвестицій. «Стимулювати розвиток індустріальних парків, адже вони затягнуть в країну іноземних інвесторів», – вважає Павло Лобач, СЕО inTICa Systems (110 млн грн). Представник Мінекономіки Антон Андрієнко додав, що ефективна співпраці між урядом, громадами та бізнесом буде драйвером зростання.

Павло Лобач, СЕО inTICa Systems; Олег Аверʼянов, власник «Пожмашина»; Антон Андрієнко, начальник відділу індустріальних парків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України; Дмитро Кисилевський, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку

Погляд уряду та гігантів промисловості. «Економіка не може зростати без промисловості. Подвоєння її частки – це пріоритет уряду», – запевнив заступник міністра економіки Андрій Телюпа. Великий бізнес, своєю чергою, вказує на інші пріоритети. «Метінвесту» (323,2 млрд грн) для зростання потрібен доступ до міжнародного фінансування для відбудови доменних печей. «У довгостроковій перспективі потрібна велика держпрограма для переходу на виробництво зеленої сталі», – зазначив операційний директор групи Олександр Мироненко. «Прозоре обговорення проблем і спільна робота бізнесу й державних компаній», – рецепт від Євгена Шрамка, члена правління Укрзалізниці (102,9 млрд грн). «Інвестиції в автоматизацію та лібералізація залучення кадрів з-за кордону», – на думку Михайло Шепетька, СЕО Eurogold Industries (1,2 млрд грн), допоможе економіці зростати.

Михайло Шепетько, СЕО Eurogold Industries; Євген Шрамко, член правління «Укрзалізниці»; Андрій Телюпа, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

Гроші в очікуванні проєктів. Представники банківського сектора (Ощадбанк – 36,6 млрд грн, ПУМБ – 18,3 млрд грн, Укрексімбанк – 11 млрд грн), що видали третину всіх кредитів бізнесу, були одностайними: зростання вимагає будівництва нових потужностей. «Потрібно більше інвестиційних проєктів і запитів до банків», – сказав Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМБ.

Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес; Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМБ; Андрій Мойсєєнко, член правління «Укрексімбанк» з питань корпоративного бізнесу

Погляд бізнесу. «Постійно вдосконалювати продукт, бути активним і шукати інструменти фінансування бізнесу», – те, що, на думку Радислава Ткаченка, співвласника інвестиційної групи Time (3,6 млрд грн), допоможе компаніям зростати. Ключовим є правильний вибір партнерів і вирішення кадрової кризи через створення власних навчальних академій, додав Сергій Жила, СЕО групи компаній «Асканія» (14 млрд грн).

Юлія Плієва партнерка, СЕО в Apple Consulting; Радислав Ткаченко, cпіввласник інвестиційної групи Time; Сергій Жила, СЕО Групи компаній «Асканія»

Форум окреслив спільну проблему: частка виробництва в економіці падає. Різні гравці промислового ланцюга мають власні акценти – від локалізації та індустріальних парків до доступу до фінансів, модернізації та підготовки кадрів. Але у фокусі всіх – одне завдання: зробити виробництво опорою економіки. Це вимагатиме не поодиноких рішень, а узгодженої стратегії, де держава, бізнес і фінанси рухаються в одному напрямі.

