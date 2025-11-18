Іспанія цьогоріч спрямує €1 млрд на закупівлю американського озброєння для України та підтримку енергосистеми країни взимку. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише El Pais 18 листопада.

Деталі

Кошти будуть виділені додатково до запланованих витрат на закупівлю іншого обладнання, зокрема генераторів, аби допомогти Україні після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Іспанія зберігає довготермінову відданість суверенітету та захисту України і продовжуватиме це робити до того часу, поки триває війна», – наголосив Альбарес.

Міністр нагадав, що торік Іспанія надала €1 млрд на закупівлю озброєння для України, а цього року очікується схожа допомога на зброю.

Контекст

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає виділення Іспанією €1 млрд у 2024 році на військову допомогу Україні, насамперед на посилення протиповітряної оборони для захисту цивільних, критичної інфраструктури та міст від російських атак.

«Ми щойно підписали важливу політичну угоду, яка охоплює підтримку, відновлення, реконструкцію та розмінування територій», – наголосив Санчес. Він додав, що Іспанія стала десятою країною, яка уклала таку безпекову угоду з Україною в межах декларації G7.