Міністр оборони США заперечив обговорення ударів по Ємену в чаті з журналістом The Atlantic

Міністр оборони США Піт Гегсет спростував інформацію про те, що представники адміністрації Трампа обговорювали удари по Ємену в чаті месенджера Signal, до якого випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, пише The Hill . Гегсет назвав Голдберга «брехуном і вкрай дискредитованим» журналістом.

Деталі

«Ніхто не надсилав повідомлень про військові плани, і це все, що я скажу з цього приводу», – заявив очільник Пентагону.

Гегсет різко розкритикував Голдберга, назвавши його «брехуном і дискредитованим так званим журналістом, який неодноразово поширював фейки».

Раніше речник Ради національної безпеки США Браян Г’юз офіційно підтвердив існування чату, після чого кілька конгресменів закликали провести розслідування щодо його учасників, зокрема міністра оборони Піта Гегсета.

«Не може бути такого світу, де подібна інформація передається через незахищені канали. Гегсет є загрозою для цієї країни та наших військових», – наголосив член Палати представників Конгресу США Сет Моултон.

Президент Трамп був роздратований через цей інцидент і спрямовував свій гнів на Волца, пише WSJ із посиланням на джерела. Однак, за даними видання, поки що не було зрозуміло, чи має він намір звільнити свого радника з національної безпеки.

Один із посадовців розповів, що в понеділок Трамп запитував у помічників, як Волца міг допустити таку недбалість.

«Президент Трамп продовжує висловлювати найвищу довіру своїй команді з національної безпеки», включно з Волтцем, заявила речниця Білого дому Каролін Левітт у своїй заяві.

Контекст

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його додали до чату в месенджері Signal під акаунтом на ім’я Майк Волц – радника президента США з національної безпеки. У чаті, де було лише 18 учасників, спілкувалися високопосадовці, зокрема від імені віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, голови Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Високопосадовці адміністрації Трампа нібито обговорювали секретні плани США щодо авіаударів по єменських хуситах. Обговорення включало деталі про зброю, цілі та час атак.

Як стало відомо, у чаті виявилися розбіжності: Джей Ді Венс сумнівався в необхідності ударів, вважаючи, що вони більше вигідні Європі, ніж США, і можуть підвищити ціни на нафту. Гегсет і радник Стівен Міллер поділяли критику Європи, але Гегсет наполягав на ударах, щоб уникнути враження нерішучості. Після перших ударів Волц, який організував чат, висловив підтримку операції.

Після інциденту Голдберг звернувся з листами до кількох учасників чату, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони про присутність журналіста. Речник Ради національної безпеки Браян Г’юз підтвердив йому автентичність повідомлень у групі Signal.

Деякі колишні високопосадовці США, які працювали у сфері оборони та безпеки, назвали абсолютно неприпустимим те, що найвищі чиновники адміністрації Трампа обговорювали конфіденційні деталі операції у чаті в Signal.