«Треба поспішати, щоб зловити можливість». Інвестбанкір Ігор Мазепа купив найбільшу бурильну компанію та запускає energy storage. Яку енергокомпанію він будує

За останніх три місяці інвестбанкір Ігор Мазепа став власником одразу двох компаній, пов’язаних з енергетикою: купив українську «дочку» китайської нафтогазосервісної Beiken і заснував власну енергогенеруючу компанію . Скільки він інвестує в енергобізнес і як планує заробляти?

На початку 2025 року Concorde Capital Ігоря Мазепи, 48, купила нафтогазосервісну компанію «Бейкень Енергетика Україна» – українську «дочку» китайської Beiken за понад $25 млн, а також заснувала енергогенеруючу компанію, перші інвестиції в яку складуть $60 млн, зокрема в системи energy storage.

У планах – побудувати вітрові та газові електростанції. «Фінальної моделі енергетичного міксу немає, – каже Мазепа. – Поки що будуть домінувати батареї і газ – це те, що можна зробити швидко, щоб зловити можливість».