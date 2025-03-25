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«Треба поспішати, щоб зловити можливість». Інвестбанкір Ігор Мазепа купив найбільшу бурильну компанію та запускає energy storage. Яку енергокомпанію він будує

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes
Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

6 хв читання

Ігор Мазепа, засновник інвестиційної компанії Concorde Capital, купив українську Beiken і будує власні energy storage та газопоршневі установки. /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заходить в енергетичний бізнес одразу двома компаніями. Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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За останніх три місяці інвестбанкір Ігор Мазепа став власником одразу двох компаній, пов’язаних з енергетикою: купив українську «дочку» китайської нафтогазосервісної Beiken і заснував власну енергогенеруючу компанію. Скільки він інвестує в енергобізнес і як планує заробляти?

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На початку 2025 року Concorde Capital Ігоря Мазепи, 48, купила нафтогазосервісну компанію «Бейкень Енергетика Україна» – українську «дочку» китайської Beiken за понад $25 млн, а також заснувала енергогенеруючу компанію, перші інвестиції в яку складуть $60 млн, зокрема в системи energy storage.

У планах – побудувати вітрові та газові електростанції. «Фінальної моделі енергетичного міксу немає, – каже Мазепа. – Поки що будуть домінувати батареї і газ – це те, що можна зробити швидко, щоб зловити можливість».

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