OMD OM Group вперше очолила рейтинг медіагруп за телевізійними бюджетами – Ocean Media Plus

За підсумками першого півріччя 2025 року, OMD OM Group вперше вийшла на перше місце, випередивши минулорічного фаворита Dentsu Ukraine, йдеться в дослідженні Ocean Media Plus. Серед окремих рекламних агенцій першість у OMD Optimum Media.

Деталі

Крім OMD OM Group, у п’ятірці лідерів Dentsu Ukraine, GroupM Ukraine, RAZOM Group та Publicis Groupe Ukraine.

GroupM Ukraine, RAZOM Group та Publicis Groupe Ukraine. Загальна частка телевізійних бюджетів, якими керують ці медійні групи, виросла на 5% проти минулого року. За перше півріччя 2025 року вона склала 70%.

Понад п’яту частину телевізійного ринку утримувала у першому півріччі 2025-го компанія OMD Optimum Media. На другій і третій сходинках із часткою 12% кожна — Carat Ukraine та Star Up Plus, тоді як EssenceMediacom і Initiative контролюють по 5–10% ринку.

Контекст

У першій половині 2025 року на ринок телевізійної реклами вплинули одразу кілька чинників, розповідає резидент Ocean Media Plus Андрій Партика. Найвідчутнішим стала державна реформа у фармацевтиці: зміни в регулюванні цін призвели до перерозподілу бюджетів, адже одні компанії зросли у виручці, а інші — суттєво втратили. Ще одна тенденція — посилення концентрації: п’ять найбільших рекламних груп збільшили свою частку в ТВ-бюджетах із 65% до 70%.

Партика додає, що друга половина року може знову змінити картину: очікується відновлення фармацевтичного ринку, а клієнти шукають нові медійні рішення на фоні падіння запитів у пошукових системах під впливом штучного інтелекту. Телебачення ж наразі демонструє стійке зростання інвестицій.