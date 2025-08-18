OMD OM Group вперше очолила рейтинг медіагруп за телевізійними бюджетами – Ocean Media Plus

За підсумками першого півріччя 2025 року, OMD OM Group вперше вийшла на перше місце, випередивши минулорічного фаворита Dentsu Ukraine, йдеться в дослідженні Ocean Media Plus. Серед окремих рекламних агенцій першість у OMD Optimum Media.
Деталі
- Крім OMD OM Group, у п’ятірці лідерів Dentsu Ukraine, GroupM Ukraine, RAZOM Group та Publicis Groupe Ukraine.
- Загальна частка телевізійних бюджетів, якими керують ці медійні групи, виросла на 5% проти минулого року. За перше півріччя 2025 року вона склала 70%.
- Понад п’яту частину телевізійного ринку утримувала у першому півріччі 2025-го компанія OMD Optimum Media. На другій і третій сходинках із часткою 12% кожна — Carat Ukraine та Star Up Plus, тоді як EssenceMediacom і Initiative контролюють по 5–10% ринку.
Контекст
У першій половині 2025 року на ринок телевізійної реклами вплинули одразу кілька чинників, розповідає резидент Ocean Media Plus Андрій Партика. Найвідчутнішим стала державна реформа у фармацевтиці: зміни в регулюванні цін призвели до перерозподілу бюджетів, адже одні компанії зросли у виручці, а інші — суттєво втратили. Ще одна тенденція — посилення концентрації: п’ять найбільших рекламних груп збільшили свою частку в ТВ-бюджетах із 65% до 70%.
Партика додає, що друга половина року може знову змінити картину: очікується відновлення фармацевтичного ринку, а клієнти шукають нові медійні рішення на фоні падіння запитів у пошукових системах під впливом штучного інтелекту. Телебачення ж наразі демонструє стійке зростання інвестицій.
