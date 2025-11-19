Росія в ніч на 19 листопада вчергове завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях. Про це повідомила пресслужба Міненерго вранці 19 листопада.

Деталі

У всіх згаданих областях тривають роботи з ліквідації наслідків на енергетичну інфраструктуру.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення. Станом на 10:00 аварійні графіки замінено на графіки погодинних відключень. Сьогодні вони діятимуть в усіх областях.

Крім того, у більшості регіонів продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Контекст

Росія вночі та вранці 19 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Атака тривала кілька годин, ворог застосовував крилаті ракети та велику кількість дронів-камікадзе. Найбільше постраждав Тернопіль, де окупанти влучили в багатоповерховий житловий будинок. Наразі відомо щонайменше про девʼятьох загиблих та 10 поранених.

ДТЕК повідомила, що Росія вдарила по території одного з підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині: постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті. Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями.