Росія вночі та вранці 19 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Атака тривала кілька годин, ворог застосовував крилаті ракети та велику кількість дронів-камікадзе. Найбільш тяжкі наслідки – у Тернополі, де окупанти влучили в багатоповерховий житловий будинок. Доповнено 9:45. Стало відомо щонайменше про 9 загиблих та 10 поранених внаслідок атаки на Тернопіль

Деталі

Є постраждалі, пошкоджено кілька житлових будинків та інші цивільні об’єкти. «По місту працювали і ракети, і «шахеди». Є влучання, є постраждалі», – повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

На місці влучання в багатоповерхівку у Тернополі триває розбір завалів – до робіт залучені рятувальники та місцеві мешканці. У зруйнованому під’їзді спалахнула пожежа. За попередніми даними, загинуло двоє людей.

Наслідки обстрілу Фото: Суспільне Наслідки обстрілу Фото: Суспільне Наслідки обстрілу Фото: Суспільне Наслідки обстрілу Фото: Суспільне Наслідки обстрілу Фото: Суспільне Наслідки обстрілу Фото: Суспільне Наслідки обстрілу Фото: Суспільне Попередній слайд Наступний слайд

У Львові внаслідок влучань спалахнула велика пожежа на околиці міста. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, деревообробне підприємство та цивільні складські приміщення.

«На межі міста горять цивільні склади з шинами. Матеріал важко загасити, тому ліквідація триває. На щастя, жертв немає. Усі служби працюють на місці. Будь ласка, закрийте вікна!» – написав мер Львова Андрій Садовий.

Вибухи також фіксували в Хмельницькій, Івано-Франківській (зокрема в районі Бурштина), Рівненській та Дніпропетровській областях. Повітряна тривога оголошувалася по всій території України.

У Харкові та області протягом останньої доби противник здійснив одну з наймасовіших дронових атак: 24 «Герань-2», КАБ, fpv-дрони та ще два десятки БПЛА. У самому Харкові постраждали 46 людей, серед них двоє дітей – дівчатка 9 і 13 років. Пошкоджено 16 багатоповерхових будинків, школу, супермаркет, підстанцію швидкої допомоги, два тролейбуси, гаражний кооператив та десятки автомобілів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє пресслужба Міненерго.

«Як тільки безпекова ситуація дозволить, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб якомога швидше відновити електропостачання», – зазначили у повідомлені.

Через інтенсивність атаки, яка була зосереджена переважно на західних регіонах України, Польща зранку підняла в повітря власні та союзницькі винищувачі, привела в найвищу готовність системи ППО та радіолокаційної розвідки. «Це превентивні дії для гарантування безпеки польського повітряного простору», – заявили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Доповнено 9:45. Росія вночі на 19 листопада випустила по Україні понад 470 ударних дронів і 48 балістичних та крилатих ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, станом на ранок відомо про дев’ятьох загиблих і десятки поранених, триває рятувальна операція. Під ударом опинилися Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина та Донеччина.

Росія вночі на 19 листопада випустила по Україні понад 470 ударних дронів і 48 балістичних та крилатих ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, станом на ранок відомо про дев’ятьох загиблих і десятки поранених, триває рятувальна операція. Під ударом опинилися Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина та Донеччина. «Кожна така нахабна атака проти мирного життя українців свідчить, що тиск на Росію залишається недостатнім, і закликав світ до дієвих санкцій, постачання ракет для ППО, додаткових систем протиповітряної оборони, посилення української бойової авіації та виробництва дронів, аби захистити життя громадян», – наголосив президент

Контекст

17 листопада російські війська атакували дронами портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок удару пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, які перебували біля причалів. В одному з портів виникли перебої з електропостачанням.

На Донеччині через обстріли об’єктів критичної інфраструктури без водопостачання залишилися близько 30 тисяч абонентів, без опалення – приблизно 20 тисяч. Відновлювальні роботи тривають. У Балаклії Харківської області внаслідок ракетних ударів по житлових будинках загинуло троє людей, ще 10 отримали поранення. Росія також атакувала енергетичні об’єкти регіону. На Дніпропетровщині удари безпілотників пошкодили залізничну інфраструктуру.