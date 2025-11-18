Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що за останні акти диверсії на залізничних коліях відповідальні двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Обидва чоловіки нібито втекли з Польщі через прикордонний перехід у Тересполі на територію Білорусі. Про це повідомляє польське видання RMF24.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За його словами, обоє підозрюваних вʼїхали до Польщі з Білорусі та після своїх дій виїхали туди ж через пункт пропуску у Тересполі – до того, як слідство встановило їхні особи.
- Один з них був засуджений судом у Львові у травні за акти диверсії в Україні. Інший, уродженець Донбасу, раніше працював у прокуратурі, сказав Туск.
Контекст
16 листопада в Польщі стався вибух на залізничній лінії №7 (Варшава Схід – Дорогуськ), яка є ключовим маршрутом для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні. Пошкодження сталося на двох ділянках: поблизу сіл Міка (Гарволінський повіт) та Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство).
Прем’єр-міністр Дональд Туск одразу назвав інцидент «безпрецедентним актом саботажу проти безпеки Польщі та її громадян». Він наголосив, що цей маршрут має критичне значення для допомоги Україні, і пообіцяв, що всі причетні – «ким би вони не були» – будуть виявлені та покарані.
17 листопада міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові розпочали перевірку приблизно 120 км залізничних шляхів уздовж кордону з Україною. Національна прокуратура відкрила справу за статтею про диверсію; слідство не виключає причетності іноземних спецслужб.
Того ж дня начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула заявив, що противник активно готується до війни, застосовуючи гібридні методи – кібератаки та фізичні диверсії на території Польщі. За його словами, підрив колії є частиною ширшої кампанії дестабілізації.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.