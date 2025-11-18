Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що за останні акти диверсії на залізничних коліях відповідальні двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Обидва чоловіки нібито втекли з Польщі через прикордонний перехід у Тересполі на територію Білорусі. Про це повідомляє польське видання RMF24 .

Деталі

За його словами, обоє підозрюваних вʼїхали до Польщі з Білорусі та після своїх дій виїхали туди ж через пункт пропуску у Тересполі – до того, як слідство встановило їхні особи.

Один з них був засуджений судом у Львові у травні за акти диверсії в Україні. Інший, уродженець Донбасу, раніше працював у прокуратурі, сказав Туск.

Контекст

16 листопада в Польщі стався вибух на залізничній лінії №7 (Варшава Схід – Дорогуськ), яка є ключовим маршрутом для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні. Пошкодження сталося на двох ділянках: поблизу сіл Міка (Гарволінський повіт) та Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство).

Прем’єр-міністр Дональд Туск одразу назвав інцидент «безпрецедентним актом саботажу проти безпеки Польщі та її громадян». Він наголосив, що цей маршрут має критичне значення для допомоги Україні, і пообіцяв, що всі причетні – «ким би вони не були» – будуть виявлені та покарані.

17 листопада міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові розпочали перевірку приблизно 120 км залізничних шляхів уздовж кордону з Україною. Національна прокуратура відкрила справу за статтею про диверсію; слідство не виключає причетності іноземних спецслужб.

Того ж дня начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула заявив, що противник активно готується до війни, застосовуючи гібридні методи – кібератаки та фізичні диверсії на території Польщі. За його словами, підрив колії є частиною ширшої кампанії дестабілізації.