Представник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що підрив залізничних колій на лінії Варшава – Люблін 16 листопада організували «спецслужби зі Сходу». Про це пише RMF24.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Він додав, що інцидент має всі ознаки терористичного акту. «Усе вказує на те, що цей теракт ініціювали східні спецслужби», – наголосив Добжинський.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також вказав на Росію як найбільш імовірного організатора. «Хоча виконавців ще шукають, усі сліди ведуть на схід, до Росії. Це частина гібридної війни, яку росіяни ведуть проти Заходу», – заявив він в ефірі радіо RMF FM.
- «Абсолютну впевненість матимемо лише після затримання винних, але аналіз подій у Польщі та Європі не залишає сумнівів», – додав міністр.
- Польська прокуратура кваліфікувала інцидент як «акт саботажу терористичного характеру, скоєний на замовлення іноземної розвідки» і розпочала розслідування.
- Вибух, ймовірно, здійснили дистанційно за допомогою мобільних телефонів, пише RMF FM з посиланням на джерела в слідстві. На місці події знайшли два телефони з SIM-картками польського оператора. Один пристрій спрацював і викликав детонацію, другий з невідомих причин не здетонував.
- За цими SIM-картками вдалося встановити паспортні дані покупця, що стало головним ключем до пошуку причетних. Водночас слідчі не виключають, що паспортні дані можуть належати підставній особі, а не реальному виконавцю.
Контекст
16 листопада в Польщі стався вибух на залізничній лінії № 7 (Варшава Схід – Дорогуськ), яка є ключовим маршрутом для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні. Пошкодження сталося на двох ділянках: поблизу сіл Міка (Гарволінський повіт) та Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство).
Прем’єр-міністр Дональд Туск одразу назвав інцидент «безпрецедентним актом саботажу проти безпеки Польщі та її громадян». Він наголосив, що цей маршрут має критичне значення для допомоги Україні, і пообіцяв, що всі причетні – «ким би вони не були» – будуть виявлені та покарані.
17 листопада міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові розпочали перевірку приблизно 120 км залізничних шляхів уздовж кордону з Україною. Національна прокуратура відкрила справу за статтею про диверсію; слідство не виключає причетності іноземних спецслужб.
Того ж дня начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула заявив, що противник активно готується до війни, застосовуючи гібридні методи – кібератаки та фізичні диверсії на території Польщі. За його словами, підрив колії є частиною ширшої кампанії дестабілізації.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.