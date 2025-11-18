Представник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що підрив залізничних колій на лінії Варшава – Люблін 16 листопада організували «спецслужби зі Сходу». Про це пише RMF24 .

Деталі

Він додав, що інцидент має всі ознаки терористичного акту. «Усе вказує на те, що цей теракт ініціювали східні спецслужби», – наголосив Добжинський.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також вказав на Росію як найбільш імовірного організатора. «Хоча виконавців ще шукають, усі сліди ведуть на схід, до Росії. Це частина гібридної війни, яку росіяни ведуть проти Заходу», – заявив він в ефірі радіо RMF FM.

«Абсолютну впевненість матимемо лише після затримання винних, але аналіз подій у Польщі та Європі не залишає сумнівів», – додав міністр.

Польська прокуратура кваліфікувала інцидент як «акт саботажу терористичного характеру, скоєний на замовлення іноземної розвідки» і розпочала розслідування.

Вибух, ймовірно, здійснили дистанційно за допомогою мобільних телефонів, пише RMF FM з посиланням на джерела в слідстві. На місці події знайшли два телефони з SIM-картками польського оператора. Один пристрій спрацював і викликав детонацію, другий з невідомих причин не здетонував.

За цими SIM-картками вдалося встановити паспортні дані покупця, що стало головним ключем до пошуку причетних. Водночас слідчі не виключають, що паспортні дані можуть належати підставній особі, а не реальному виконавцю.

Контекст

16 листопада в Польщі стався вибух на залізничній лінії № 7 (Варшава Схід – Дорогуськ), яка є ключовим маршрутом для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні. Пошкодження сталося на двох ділянках: поблизу сіл Міка (Гарволінський повіт) та Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство).

Прем’єр-міністр Дональд Туск одразу назвав інцидент «безпрецедентним актом саботажу проти безпеки Польщі та її громадян». Він наголосив, що цей маршрут має критичне значення для допомоги Україні, і пообіцяв, що всі причетні – «ким би вони не були» – будуть виявлені та покарані.

17 листопада міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові розпочали перевірку приблизно 120 км залізничних шляхів уздовж кордону з Україною. Національна прокуратура відкрила справу за статтею про диверсію; слідство не виключає причетності іноземних спецслужб.

Того ж дня начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула заявив, що противник активно готується до війни, застосовуючи гібридні методи – кібератаки та фізичні диверсії на території Польщі. За його словами, підрив колії є частиною ширшої кампанії дестабілізації.