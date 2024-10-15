Український фонд стартапів видав $350 000 за результатами трьох Pitch Days. Хто отримав грантову допомогу

У межах Грантової програми Українського фонду стартапів за підтримки UMAEF відбулися четвертий, пʼятий та шостий Pitch Days, за результатами яких журі визначило переможців на загальну суму $350 000. Про це йдеться в пресрелізі фонду від 15 жовтня.

Деталі

Кожен проєкт отримав фінансування в розмірі $25 000 або $50 000. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та подальшому розвитку проєктів, підтримуючи українську стартап-екосистему.

Переможці четвертого Pitch Day на стадії pre-seed

Crosscheck Sustainability Suite – корпоративна платформа, яка спрощує процес зовнішнього аудиту, втричі прискоривши перевірку комплаєнсу. iPlayARt – AR-додаток для навчання грі на музичних інструментах, що використовує технології доповненої реальності. Tayra – система, що інтегрує необхідну інформацію в наявну медичну базу, якою лікар користується під час прийому пацієнта. Bliss Brain – інноваційний додаток для медитації на основі штучного інтелекту.

Переможці п’ятого Pitch Day на стадії seed

Swapp – мобільний додаток для купівлі, продажу та обміну вживаного одягу. Banani AI – генератор дизайну інтерфейсів на основі коротких текстових описів, згенерувавши дизайн інтерфейсу на основі короткого текстового опису екрану. Natulang – додаток для вивчення мов, побудований на сучасних технологіях розпізнавання та синтезу мовлення. Sitniks – платформа, яка допомагає ритейл-бізнесу збільшити прибуток за рахунок автоматизації маркетингових інструментів і ключових бізнес-процесів.

Переможцями шостого Pitch Day на стадії pre-seed

Neomi – автоматизована платформа, що купує продукти відповідно до індивідуальних потреб користувача.

Robol – розробка людиноподібних роботів та автономних кавʼярень, побудованих на їх базі, завдяки яким самостійно готуються напої, приймаються платежі та залучаються відвідувачі.

Контекст

У лютому цього року Український фонд стартапів разом з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund оголосили про перезапуск флагманської програми Фонду. Ініціатива спрямована на активний розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських проєктів. У межах програми планується виділити $2,5 млн на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed.

Щоб отримати грантову підтримку від Українського фонду стартапів, потрібно зареєструватися на вебпорталі Фонду, заповнити та подати заявку, яка буде оцінена експертами. У разі отримання високих балів апліканти матимуть змогу представити свій проєкт на Pitch day та поборотись за гранти в розмірі $25 000 або $50 000 (залежно від стадії проєкту).

Український фонд стартапів – державна інституція, що допомагає інноваційним проєктам та технологічним стартапам залучити кошти на ранніх етапах та запустити власні проєкти.