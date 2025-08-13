Підписка від 49 грн
Майбутні єдинороги. 25 стартапів зі США, які скоро можуть сягнути оцінки в $1 млрд. Список Forbes USA

Forbes USA
Forbes

12 хв читання

Apex Ян Сіннамон Loyal Селін Халіуа Decart Дін Лейтерсдорф /колаж Анастасія Решетнік

CEO Apex Ян Сіннамон, CEO Loyal Селін Халіуа та CEO Decart Дін Лейтерсдорф сьогодні мають потенціал довести свої компанії до мільярдної капіталізації. Фото колаж Анастасія Решетнік

Штучний інтелект домінує у цьогорічному списку 25 венчурних стартапів, які, на думку Forbes USA, найімовірніше досягнуть оцінки в $1 млрд

Forbes USA вже 11-й рік співпрацює з TrueBridge Capital Partners, щоб ретельно відшукати потенційних стартапів-єдинорогів. Для участі у відборі стартапи мають відповідати критеріям: мати венчурне фінансування, базуватися у США та (наразі) оцінюватися менш ніж у $1 млрд.

Не дивно, що цьогоріч у списку домінує штучний інтелект – 20 з 25 компаній зосереджені на ШІ із застосуванням у військовій сфері, бухгалтерському обліку та медичних технологіях. Із 250 випускників попередніх списків 140 (56%) стали єдинорогами, серед них DoorDash, Figma та Anduril. 42 компанії вже придбали. Лише дві вийшли на біржу з оцінкою менш ніж $1 млрд. І лише п’ять – 2% від обраних – зазнали краху або закрилися.

25 стартапів, які можуть досягнути капіталізації $1 млрд

AcuityMD

Майк Моновукас /ACUITYMD

Майк Моновукас очолює AcuityMD, яка допомагає виробникам медичних пристроїв знаходити потрібних лікарів за даними про пацієнтів. Фото ACUITYMD

Засновники: Роберт Ко, Майк Моновукас (CEO), Лі Сміт

