Штучний інтелект домінує у цьогорічному списку 25 венчурних стартапів, які, на думку Forbes USA, найімовірніше досягнуть оцінки в $1 млрд
Forbes USA вже 11-й рік співпрацює з TrueBridge Capital Partners, щоб ретельно відшукати потенційних стартапів-єдинорогів. Для участі у відборі стартапи мають відповідати критеріям: мати венчурне фінансування, базуватися у США та (наразі) оцінюватися менш ніж у $1 млрд.
Не дивно, що цьогоріч у списку домінує штучний інтелект – 20 з 25 компаній зосереджені на ШІ із застосуванням у військовій сфері, бухгалтерському обліку та медичних технологіях. Із 250 випускників попередніх списків 140 (56%) стали єдинорогами, серед них DoorDash, Figma та Anduril. 42 компанії вже придбали. Лише дві вийшли на біржу з оцінкою менш ніж $1 млрд. І лише п’ять – 2% від обраних – зазнали краху або закрилися.
25 стартапів, які можуть досягнути капіталізації $1 млрд
AcuityMD
Засновники: Роберт Ко, Майк Моновукас (CEO), Лі Сміт
