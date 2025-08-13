Искусственный интеллект доминирует в списке 25 венчурных стартапов, которые, по мнению Forbes USA, вероятнее всего достигнут оценки в $1 млрд.
Forbes USA уже 11-й год сотрудничает с TrueBridge Capital Partners, чтобы тщательно отыскать потенциальных стартапов-единорогов. Для участия в отборе стартапы должны соответствовать критериям: иметь венчурное финансирование, базироваться в США и (в настоящее время) оцениваться менее чем в $1 млрд.
Неудивительно, что в этом году в списке доминирует искусственный интеллект – 20 из 25 компаний сосредоточены на ИИ с применением в военной сфере, бухгалтерском учете и медицинских технологиях. Из 250 выпускников предыдущих списков 140 (56%) стали единорогами, в том числе DoorDash, Figma и Anduril. 42 компании уже приобрели. Лишь две вышли на биржу с оценкой менее $1 млрд. И лишь пять – 2% от избранных – потерпели крах или закрылись.
25 стартапов, которые могут достичь капитализации $1 млрд
AcuityMD
Основатели: Роберт Ко, Майк Моновукас (CEO), Ли Смит
