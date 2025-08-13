Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Будущие единороги. 25 стартапов из США, которые скоро могут достичь отметки в $1 млрд. Список Forbes USA

Forbes USA
Forbes

12 хв читання

Apex Ян Сіннамон Loyal Селін Халіуа Decart Дін Лейтерсдорф /коллаж Анастасия Решетник

CEO Apex Ян Синнамон, CEO Loyal Селин Халиуа и CEO Decart Дин Лейтерсдорф сегодня имеют потенциал довести свои компании до миллиардной капитализации. Фото коллаж Анастасия Решетник

Искусственный интеллект доминирует в списке 25 венчурных стартапов, которые, по мнению Forbes USA, вероятнее всего достигнут оценки в $1 млрд.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Forbes USA уже 11-й год сотрудничает с TrueBridge Capital Partners, чтобы тщательно отыскать потенциальных стартапов-единорогов. Для участия в отборе стартапы должны соответствовать критериям: иметь венчурное финансирование, базироваться в США и (в настоящее время) оцениваться менее чем в $1 млрд.

Неудивительно, что в этом году в списке доминирует искусственный интеллект – 20 из 25 компаний сосредоточены на ИИ с применением в военной сфере, бухгалтерском учете и медицинских технологиях. Из 250 выпускников предыдущих списков 140 (56%) стали единорогами, в том числе DoorDash, Figma и Anduril. 42 компании уже приобрели. Лишь две вышли на биржу с оценкой менее $1 млрд. И лишь пять – 2% от избранных – потерпели крах или закрылись.

25 стартапов, которые могут достичь капитализации $1 млрд

AcuityMD

Майк Моновукас /ACUITYMD

Майк Моновукас возглавляет AcuityMD, помогающую производителям медицинских устройств находить нужных врачей по данным о пациентах. Фото ACUITYMD

Основатели: Роберт Ко, Майк Моновукас (CEO), Ли Смит

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні