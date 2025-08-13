Forbes USA уже 11-й год сотрудничает с TrueBridge Capital Partners, чтобы тщательно отыскать потенциальных стартапов-единорогов. Для участия в отборе стартапы должны соответствовать критериям: иметь венчурное финансирование, базироваться в США и (в настоящее время) оцениваться менее чем в $1 млрд.

Неудивительно, что в этом году в списке доминирует искусственный интеллект – 20 из 25 компаний сосредоточены на ИИ с применением в военной сфере, бухгалтерском учете и медицинских технологиях. Из 250 выпускников предыдущих списков 140 (56%) стали единорогами, в том числе DoorDash, Figma и Anduril. 42 компании уже приобрели. Лишь две вышли на биржу с оценкой менее $1 млрд. И лишь пять – 2% от избранных – потерпели крах или закрылись.

25 стартапов, которые могут достичь капитализации $1 млрд

AcuityMD

Майк Моновукас возглавляет AcuityMD, помогающую производителям медицинских устройств находить нужных врачей по данным о пациентах. Фото ACUITYMD

Основатели: Роберт Ко, Майк Моновукас (CEO), Ли Смит