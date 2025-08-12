Професор комп’ютерних наук у Берклі та мільярдер Іон Стойка побудував імперію зі стартапів з університетської лабораторії. Його шлях показує, що наука може стати каталізатором технологічних проривів і мільярдних оцінок. Forbes USA пояснює його принципи роботи і чому він все ще не покидає стіни університету.

Професор Університету Каліфорнії (Берклі) Іон Стойка, 60, та його студенти не люблять, коли хтось їх перевершує – тим паче заклятий суперник Стенфордський університет. Тому, коли один з користувачів попросив створити спосіб порівняти їхній відкритий чат-бот Vicuna з моделлю Alpaca зі Стенфорда, команда Берклі влаштувала між ботами запеклу ШІ-битву.

Спільнота користувачів шаленіла від цього. Незабаром група Стойка додала можливість тестувати будь-які моделі попарно та дозволила користувачам голосувати за результати бою. «Це було просто задля розваги», – пояснює доцент Джозеф Гонзалес, який працював над проєктом разом зі Стойкою та студентами Вей-Ліном Чіангом і Анастасіосом Н. Ангелопулосом.

Із цієї розваги виріс ChatBot Arena – сайт, що розміщує понад 400 ШІ-моделей і дозволяє користувачам одночасно спілкуватися з кількома з них. У квітні 2025-го його ребрендували в LMArena. Стойка став головою ради директорів, Чіанг – CTO, а Ангелопулос – CEO. Компанія вже залучила $100 млн венчурного фінансування при оцінці в $600 млн. Дворічний стартап використовують розробники, зокрема OpenAI, xAI та Google для тестування своїх чат-ботів, а користувачі віддали понад 3,5 млн голосів, оцінюючи розвиток цих моделей.

Це лише остання з дослідницьких ініціатив лабораторії професора комп’ютерних наук Іона Стойки, яка фінансується переважно приватними технокомпаніями, зокрема Microsoft, Nvidia, Google та IBM, і яка впливає на індустрію. За майже три десятиліття в академічному середовищі він разом із колегами та студентами університету заснував чотири стартапи, два з яких вже стали єдинорогами.

Від PhD до бізнесмена в стінах університету

Іон Стойка народився у комуністичній Румунії. Він переїхав до США наприкінці 1990-х, щоб здобути ступінь PhD з електротехніки та обчислювальної техніки в Університеті Карнегі-Меллона. Після випуску він вирушив на Захід і у 2000 році почав викладати в Каліфорнійському університеті в Берклі. Відтоді Іон не залишав свою лабораторію та студентів. Хоча більшість його досліджень він проводить зі здобувачами PhD, Стойка продовжує навчати й студентів бакалаврату. Цієї осені, наприклад, він вестиме курс з операційних систем і системного програмування. Сьогодні його статок оцінюють у близько $2,5 млрд.

Перший стартап Стойки – компанія з потокової аналітики Conviva – з’явився у 2006 році, приблизно тоді, коли YouTube став масовим явищем. Ідея виникла з його співпраці з колишніми колегами з Університету Карнегі-Меллона, зокрема з його науковим керівником Хуей Чжаном, який називає Стойку одним із найкращих дослідників у світі.

Стойка та Чжан досліджували, як забезпечити якісну трансляцію відео через інтернет. Вони побачили, як швидко зростає новий ринок, вирішили перетворити свої напрацювання на бізнес. Conviva, яка востаннє залучала інвестиції у 2017 році при оцінці в $300 млн, працює як «розумний наглядач» для онлайн-шоу та фільмів. Ця програма виявляє проблеми зі звуком і відео та повідомляє про них стримінгові сервіси. Також компанія формує звіти про те, що дивляться користувачі, які моменти пропускають і що їм подобається, обслуговуючи медіакомпанії Fox та Peacock.

Попри те, що Стойка більше не має офіційної посади в Conviva, штаб-квартира якої розташована у Фостер-Сіті (Каліфорнія) він залишається у раді директорів і каже, що зустрічається з командою щотижня. «У нас є потенціал стати наступним Databricks», – зазначає Чжан, нинішній CTO Conviva. Він має на увазі компанію з аналітики даних Databricks, оцінену у $62 млрд, яку Стойка співзаснував із шістьма іншими дослідниками з Берклі.

Мільярдери-освітяни

Саме Databricks уперше зробила Стойку і щонайменше двох його колег із Берклі мільярдерами. У 2013 році Стойка разом з Алі Годсі, запрошеним науковцем зі Стокгольмського королівського технологічного інституту, та п’ятьма докторантами взявся шукати спосіб ефективнішої обробки великих обсягів даних. Разом вони розробили Spark – програмне забезпечення з прогнозною аналітикою, яке стало потужним інструментом для обробки даних.

Стоїка хотів перетворити Spark на стартап, щоб користувачі почали сприймати дослідження його лабораторії серйозніше, розповідає один із докторантів-співзасновників Databricks, а нині доцент Берклі Матей Захарія.

Він також прагнув допомогти меншим компаніям, які не мали складної інфраструктури, керувати та аналізувати величезні масиви даних, як для бізнес-аналітики, так і для створення інструментів ШІ. Річний дохід компанії мав сягнути $3,7 млрд до липня 2025-го, за прогнозами Databricks, а чутки про її вихід на ринок ходять уже багато років.

Як голова робочої групи, створеної для вирішення проблем із фінансуванням досліджень у Берклі, Стойка заохочує колег-професорів шукати приватних інвесторів. Він наслідує модель, яка принесла його лабораторії стільки ж успіху. Але за його словами, це ніколи не було першочерговою метою. «Я все ще академік в душі», – каже Стойка.

Для нього мета ніколи не полягала в особистому збагаченні. «Якщо тебе рухають лише гроші, то виходиш на IPO. Це найпростіший шлях. Але справа не в цьому. Йдеться про створення чогось значущого», – додає він. Стойка був CEO Databricks з 2013 до 2016 року, коли передав керівництво Годсі та перейшов на позицію виконавчого голови. «Залишатися далі означало б залишити Берклі. Тож я мав обрати, – пояснює він. – І я вирішив повернутися».

Причина, через яку він не покинув науку заради бізнесу, – це його студенти. «Молоді люди в період становлення іноді не знають, що можливо, а що ні. Вони мають цей особливий запал, і саме тому ви отримаєте несподівані рішення», – пояснює він. До того ж Стойка вважає, що його бізнес-успіх повʼязаний саме з фокусом на дослідженнях: «Це акт творення, пошук нових ідей».

«Я думав, що він досяг таких висот, бо не сильно переймався дослідницькими проблемами. Але я помилявся. Він справді цінує дослідницькі принципи», – каже один із нинішніх постдокторантів Стойки Ян Чжоу.

Друга дитина Anyscale

У Берклі Стойка має репутацію не лише хорошого викладача, а й чудового співрозмовника для обговорення бізнес-ідей і, що ще важливіше, людини, яка допомагає втілити ці ідеї в життя, забезпечивши фінансування. Саме ця репутація привела до нього студентів, з якими він згодом заснував Anyscale – другу мільярдну компанію у своєму портфелі.

Через шість років після створення Spark двоє докторантів іншого професора комп’ютерних наук із Берклі Майкла Джордана – Філіп Моріц і Роберт Нісігара – взялися усунути недолік Spark, через який система мала чекати завершення кожного завдання перед тим, як перейти до наступної операції.

«Я сказав, що вони не отримають від мене багато керівництва. Я не системний інженер», – згадує Джордан. Тож він порадив їм піти на курс Стойки з розподілених систем, де вони разом і працювали над вирішенням проблеми.

Цей проєкт перетворився на Ray – програмне забезпечення, створене для обробки великомасштабного навчання – ефективнішої, ніж синхронні системи, схожі на Spark. «У типовому стилі Йона він дуже швидко захотів перетворити це на компанію», – каже Джордан, який допомагав заснувати компанію разом зі Стойкою та його студентами.

Так у 2019 році з’явилася Anyscale. Менш ніж за три роки платформа, яка допомагає розробникам масштабувати їхні ШІ-застосунки, залучила $260 млн, зокрема $200 млн у рамках останнього раунду фінансування у вересні 2022 року при оцінці в $1,4 млрд. Anyscale показує чудові результати і планує залучити додаткові інвестиції протягом наступних 12 місяців, каже виконавчий голова компанії Стойка.

«Йому подобається бачити проблеми й намагатися зрозуміти, як їх справді вирішити. Це і робить великі дослідження, і створює великий бізнес», – каже доцент і дослідник LMArena Гонзалес про свого колегу.

Ключ до вирішення проблем, на думку Стойки, – в університетах. «Кожен може використовувати університетські дослідження. Порівняйте це з компанією. Вони не будуть нічого публікувати, не будуть викладати у відкритий доступ свої найкращі системи», – каже Стойка. І Spark від Databricks, і Ray від Anyscale починали як проєкти з відкритим кодом і досі доступні публічно.

Замість державної підтримки – приватні інвестиції

Лабораторія Стойки не постраждала від скорочення фінансування досліджень в часи другої каденції президента США Дональда Трампа і навряд чи постраждає найближчим часом. «Ми в більш вигідному становищі», – пояснює він. Обчислювальна лабораторія в Берклі, річний бюджет якої перевищує $6 млн, із початку 2010-х фінансується великими технологічними компаніями, зокрема Google та IBM. Фінансування також надходить від компанії Anyscale.

Проте деякі колеги Стойки з Берклі відчули наслідки цих скорочень, через що в університеті зупинилися проєкти – від тих, що мали зробити класичну літературу доступнішою, до ініціатив із боротьби зі зміною клімату. Деякі дослідники навіть подали до суду.

Стойка нині очолює робочу групу, яка займається питанням скорочення фінансування досліджень у всьому коледжі комп’ютерних наук, – науки про дані та суспільства, розповідає деканка Дженніфер Чаєс. Як голова, він заохочує колег-професорів звертатися по приватне фінансування, наслідуючи модель, яка принесла його власній лабораторії значний успіх.

«Він очолює цей процес із неймовірно креативними ідеями, як співпрацювати з компаніями та як працювати з венчурними інвесторами», – каже Чаєс.

Понад 80 студентів, яких Стойка особисто наставляв, отримали користь від його ресурсів та зв’язків. Переважна більшість із них працює в академічному середовищі або у сфері стартапів, зокрема щонайменше семеро у Databricks.

Але ринок праці у сфері технологій прихильний не до всіх. Випускники комп’ютерних наук, які ще недавно були серед найбажаніших кандидатів, нині стикаються з труднощами у працевлаштуванні, адже ШІ змушує компанії скорочувати штати.

«Я кажу студентам, щоб користувалися ШІ-інструментами, – говорить Стойка. – Буде певний короткостроковий дискомфорт. Але подивіться на це під іншим кутом». Стойка вважає, що ШІ – це про прискорення темпів еволюції людства та перехід до статусу міжпланетної цивілізації. «Якщо дивитися на це так, – каже він, – нам усе ще бракує людей, щоб здійснити цю еволюцію».