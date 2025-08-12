Профессор компьютерных наук в Беркли и миллиардер Ион Стойка построил империю из стартапов университетской лаборатории. Его путь указывает, что наука может стать катализатором технологических прорывов и миллиардных оценок. Forbes USA объясняет его принципы работы и почему он все еще не покидает стены университета

Профессор Университета Калифорнии (Беркли) Ион Стойка, 60, и его студенты не любят, когда кто-то их превосходит – тем более заклятый соперник Стэнфордского университета. Поэтому когда один из пользователей попросил создать способ сравнить их открытый чат-бот Vicuna с моделью Alpaca из Стэнфорда, команда Беркли устроила между ботами ожесточенную ИИ-битву.

Сообщество пользователей ошалела от этого. Вскоре группа Стойки добавила возможность тестировать любые модели попарно и позволила пользователям голосовать за результаты боя. «Это было просто ради развлечения», – объясняет доцент Джозеф Гонзалес, работавший над проектом вместе со Стойкой и студентами Уэй-Лином Чиангом и Анастасиосом Н. Ангелопулосом.