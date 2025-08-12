Forbes Digital підписка
От ученого к IT-миллиардеру. Как профессор Беркли Ион Стойка развил университетские исследования в стартап-империю с отметкой $63 млрд?

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

Іон Стойка Databricks Anyscale штучний інтелект Берклі наука дослідження /US Berkeley

Ион Стойка, профессор Беркли и основатель Databricks и Anyscale, превратил университетские исследования в стартапы с миллиардными оценками. Фото US Berkeley

Профессор компьютерных наук в Беркли и миллиардер Ион Стойка построил империю из стартапов университетской лаборатории. Его путь указывает, что наука может стать катализатором технологических прорывов и миллиардных оценок. Forbes USA объясняет его принципы работы и почему он все еще не покидает стены университета

Профессор Университета Калифорнии (Беркли) Ион Стойка, 60, и его студенты не любят, когда кто-то их превосходит – тем более заклятый соперник Стэнфордского университета. Поэтому когда один из пользователей попросил создать способ сравнить их открытый чат-бот Vicuna с моделью Alpaca из Стэнфорда, команда Беркли устроила между ботами ожесточенную ИИ-битву.

Сообщество пользователей ошалела от этого. Вскоре группа Стойки добавила возможность тестировать любые модели попарно и позволила пользователям голосовать за результаты боя. «Это было просто ради развлечения», – объясняет доцент Джозеф Гонзалес, работавший над проектом вместе со Стойкой и студентами Уэй-Лином Чиангом и Анастасиосом Н. Ангелопулосом.

