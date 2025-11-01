Forbes Digital підписка
Украинский бренд Ancient Smithy продает топоров на $1,5 млн. Среди заказчиков – американские спецподразделения, астронавт NASA и Sony PlayStation. Как бренд масштабируется на маркетплейсах

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

7 хв читання

Бізнес на маркетплейсах /из личного архива

Топоры бренда Ancient Smithy производятся в Украине, а продаются – в большинстве за рубежом. Фото из личного архива

На маркетплейсах – тысячи магазинов. Как найти свою нишу и вырасти в бренд, ежемесячно отправляющий 700-1300 заказов, почти половину из которых получает через собственный сайт?

«Действительно ли этот топор будет замораживать плоть и наносить ледяной вред, как это происходит в игре?» – спрашивает американский научный блоггер Кайл Хилл в своем YouTube-эксперименте. В руках он держит копию игрового оружия – топора Кратоса из God of War: Ragnarök, который охлаждает в жидком азоте и прикладывает к воде и куску мяса. Оба замерзают в считанные секунды.

Орудие из опыта – работа украинского бренда Ancient Smithy, который с 2017 года продает на маркетплейсах подарочные топоры и молоты. Ролик собрал более 600 000 просмотров на YouTube и за месяц принес трехкратный рост заказов на модель в видео, рассказывает основатель Михаил Пересунько, 37.

