На маркетплейсах – тысячи магазинов. Как найти свою нишу и вырасти в бренд, ежемесячно отправляющий 700-1300 заказов, почти половину из которых получает через собственный сайт?

«Действительно ли этот топор будет замораживать плоть и наносить ледяной вред, как это происходит в игре?» – спрашивает американский научный блоггер Кайл Хилл в своем YouTube-эксперименте. В руках он держит копию игрового оружия – топора Кратоса из God of War: Ragnarök, который охлаждает в жидком азоте и прикладывает к воде и куску мяса. Оба замерзают в считанные секунды.

Орудие из опыта – работа украинского бренда Ancient Smithy, который с 2017 года продает на маркетплейсах подарочные топоры и молоты. Ролик собрал более 600 000 просмотров на YouTube и за месяц принес трехкратный рост заказов на модель в видео, рассказывает основатель Михаил Пересунько, 37.