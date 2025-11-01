Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Український бренд Ancient Smithy продає сокир на $1,5 млн. Серед замовників – американські спецпідрозділи, астронавт NАSA і Sony PlayStation. Як бренд масштабується на маркетплейсах

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

7 хв читання

Бізнес на маркетплейсах /з особистого архіву

Сокири бренду Ancient Smithy виготовляються в Україні, а продаються – в більшості за кордоном Фото з особистого архіву

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:33

На маркетплейсах – тисячі магазинів. Як знайти свою нішу і вирости у бренд, який щомісяця відправляє 700-1300 замовлень, майже половину з яких отримує через власний сайт?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Чи справді ця сокира заморожуватиме плоть і завдаватиме крижаної шкоди, як це відбувається в грі?» – запитує американський науковий блогер Кайл Хілл у своєму YouTube-експерименті. В руках він тримає копію ігрової зброї – сокири Кратоса з God of War: Ragnarök, яку охолоджує в рідкому азоті й прикладає до води та шматка м’яса. Обидва замерзають за лічені секунди. 

Знаряддя з досліду – робота українського бренду Ancient Smithy, який з 2017 року продає на маркетплейсах подарункові сокири та молоти. Ролик зібрав понад 600 000 переглядів на YouTube і за місяць приніс трикратний ріст замовлень на модель у відео, розповідає засновник Михайло Пересунько, 37. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні