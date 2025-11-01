Прослухати матеріал
На маркетплейсах – тисячі магазинів. Як знайти свою нішу і вирости у бренд, який щомісяця відправляє 700-1300 замовлень, майже половину з яких отримує через власний сайт?
«Чи справді ця сокира заморожуватиме плоть і завдаватиме крижаної шкоди, як це відбувається в грі?» – запитує американський науковий блогер Кайл Хілл у своєму YouTube-експерименті. В руках він тримає копію ігрової зброї – сокири Кратоса з God of War: Ragnarök, яку охолоджує в рідкому азоті й прикладає до води та шматка м’яса. Обидва замерзають за лічені секунди.
Знаряддя з досліду – робота українського бренду Ancient Smithy, який з 2017 року продає на маркетплейсах подарункові сокири та молоти. Ролик зібрав понад 600 000 переглядів на YouTube і за місяць приніс трикратний ріст замовлень на модель у відео, розповідає засновник Михайло Пересунько, 37.
