Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira

На благотворительном аукционе, состоявшемся во время празднования пятилетия бизнес-клуба Inspira, было собрано 6 млн грн для поддержки украинских военных.
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Эти средства передали благотворительному фонду «Лелека», который закупил и передал в боевые подразделения:
- шесть внедорожников для эвакуации раненых из зоны боевых действий;
- шесть РЭБов – систем для радиоэлектронной борьбы.
Одним из лотов аукциона было участие в проекте Forbes Ukraine «Первый миллион» с Владимиром Федориным. Взносы по 1 млн грн сделали:
- Инна и Юрий Атанасовы (Centravis)
- Андрей Здесенко («Биосфера»)
- Игорь Хижняк (Comfy)
- Владислав Штипельман (Medusha)
- Ирина Палько (Universe)
- Максим Михалочкин (Одесский бизнес-клуб)
Inspira – это сообщество предпринимателей из Восточного региона, которые пять лет объединяют усилия для развития бизнеса и общества.
Автомобили, закупленные благодаря этому проекту, помогут эвакуировать раненых бойцов с линии фронта, обеспечивая своевременную медицинскую помощь и спасая жизни. РЭБ-системы защитят их от вражеских дронов и продлят срок службы в боевых условиях.
Forbes Ukraine благодарит всех, кто поддержал проект, и продолжает объединять усилия бизнеса ради победы Украины.
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