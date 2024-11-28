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Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

1 хв читання

Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira. /Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira. Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

На благотворительном аукционе, состоявшемся во время празднования пятилетия бизнес-клуба Inspira, было собрано 6 млн грн для поддержки украинских военных.

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Эти средства передали благотворительному фонду «Лелека», который закупил и передал в боевые подразделения:

  • шесть внедорожников для эвакуации раненых из зоны боевых действий;
  • шесть РЭБов – систем для радиоэлектронной борьбы.
Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Деньги были переданы благотворительному фонду «Лелека», который закупил и передал в боевые подразделения шесть внедорожников для эвакуации раненых из зоны боевых действий и шесть РЭБов – систем для радиоэлектронной борьбы. Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Деньги были переданы благотворительному фонду «Лелека», который закупил и передал в боевые подразделения шесть внедорожников для эвакуации раненых из зоны боевых действий и шесть РЭБов – систем для радиоэлектронной борьбы. Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Одним из лотов аукциона было участие в проекте Forbes Ukraine «Первый миллион» с Владимиром Федориным. Взносы по 1 млн грн сделали:

Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira /Фото 1

Inspira – это сообщество предпринимателей из Восточного региона, которые пять лет объединяют усилия для развития бизнеса и общества.

Автомобили, закупленные благодаря этому проекту, помогут эвакуировать раненых бойцов с линии фронта, обеспечивая своевременную медицинскую помощь и спасая жизни. РЭБ-системы защитят их от вражеских дронов и продлят срок службы в боевых условиях.

Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira /Фото 2
Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira /Фото 3

Forbes Ukraine благодарит всех, кто поддержал проект, и продолжает объединять усилия бизнеса ради победы Украины.

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