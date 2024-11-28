Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira

На благотворительном аукционе, состоявшемся во время празднования пятилетия бизнес-клуба Inspira, было собрано 6 млн грн для поддержки украинских военных.

Эти средства передали благотворительному фонду «Лелека», который закупил и передал в боевые подразделения:

шесть внедорожников для эвакуации раненых из зоны боевых действий;

шесть РЭБов – систем для радиоэлектронной борьбы.

Деньги были переданы благотворительному фонду «Лелека», который закупил и передал в боевые подразделения шесть внедорожников для эвакуации раненых из зоны боевых действий и шесть РЭБов – систем для радиоэлектронной борьбы. Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Деньги были переданы благотворительному фонду «Лелека», который закупил и передал в боевые подразделения шесть внедорожников для эвакуации раненых из зоны боевых действий и шесть РЭБов – систем для радиоэлектронной борьбы. Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Одним из лотов аукциона было участие в проекте Forbes Ukraine «Первый миллион» с Владимиром Федориным. Взносы по 1 млн грн сделали:

Инна и Юрий Атанасовы (Centravis)

Андрей Здесенко («Биосфера»)

Игорь Хижняк (Comfy)

Владислав Штипельман (Medusha)

Ирина Палько (Universe)

Максим Михалочкин (Одесский бизнес-клуб)

Inspira – это сообщество предпринимателей из Восточного региона, которые пять лет объединяют усилия для развития бизнеса и общества.

Автомобили, закупленные благодаря этому проекту, помогут эвакуировать раненых бойцов с линии фронта, обеспечивая своевременную медицинскую помощь и спасая жизни. РЭБ-системы защитят их от вражеских дронов и продлят срок службы в боевых условиях.

Forbes Ukraine благодарит всех, кто поддержал проект, и продолжает объединять усилия бизнеса ради победы Украины.