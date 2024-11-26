«Это будет глобальный фейл». В декабре Генштаб решит судьбу самого крупного IT-подразделения в ВСУ. Как оно работает, будут ли сокращения и насколько диджитализована армия – интервью с руководителем

В декабре станет известно о будущем самого крупного IT-подразделения ВСУ – Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР). Среди его разработок – приложение «Армия+». Структуру на 1000 айтишников, которую еще называют «IT-галерой» ВСУ, могут сократить. Это будет прямой подарок врагу, считает руководитель ЦМТР Валерий Чуркин. Чем важно его подразделение?

В начале полномасштабного вторжения российские хакеры пытались взломать десятки правительственных ресурсов, впрочем, это не коснулось ВСУ. Почему? «Если ничего нет, то ничего и не хакнули», – говорит руководитель ЦМТР Валерий Чуркин.

Задача его подразделения, сформированного в мае 2023-го, – диджитализировать армию. Для этого с фронта собрали около 1000 айтишников, рассказывали Forbes Ukranie два осведомленных собеседника на условиях анонимности. Если бы ЦМТР был IT-компанией, то по количеству специалистов вошел бы в двадцатку самых крупных в Украине.