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«Это будет глобальный фейл». В декабре Генштаб решит судьбу самого крупного IT-подразделения в ВСУ. Как оно работает, будут ли сокращения и насколько диджитализована армия – интервью с руководителем

Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

8 хв читання

Валерій Чуркін, керівник ЦМТР. ЗСУ /предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

В декабре будет решена судьба самого крупного IT-подразделения ВСУ — Центра масштабирования технологических решений Фото предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

В декабре станет известно о будущем самого крупного IT-подразделения ВСУ – Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР). Среди его разработок – приложение «Армия+». Структуру на 1000 айтишников, которую еще называют «IT-галерой» ВСУ, могут сократить. Это будет прямой подарок врагу, считает руководитель ЦМТР Валерий Чуркин. Чем важно его подразделение?

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В начале полномасштабного вторжения российские хакеры пытались взломать десятки правительственных ресурсов, впрочем, это не коснулось ВСУ. Почему? «Если ничего нет, то ничего и не хакнули», – говорит руководитель ЦМТР Валерий Чуркин.

Задача его подразделения, сформированного в мае 2023-го, – диджитализировать армию. Для этого с фронта собрали около 1000 айтишников, рассказывали Forbes Ukranie два осведомленных собеседника на условиях анонимности. Если бы ЦМТР был IT-компанией, то по количеству специалистов вошел бы в двадцатку самых крупных в Украине.

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