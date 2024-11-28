Сили оборони отримали шість кейсеваків із РЕБ-системами від Forbes Ukraine і бізнес-клубу Inspira

На благодійному аукціоні, що відбувся під час святкування пʼятиріччя бізнес-клубу Inspira, Forbes Ukraine зібрав 6 млн грн для підтримки українських військових.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ці кошти передали благодійному фонду «Лелека», який закупив і передав у бойові підрозділи:
- шість позашляховиків для евакуації поранених із зони бойових дій;
- шість РЕБів – систем для радіоелектронної боротьби.
Одним із лотів аукціону була участь у проєкті Forbes Ukraine «Перший мільйон» з Володимиром Федоріним. Внески по 1 млн грн зробили:
- Інна та Юрій Атанасови (Centravis)
- Андрій Здесенко («Біосфера»)
- Ігор Хижняк (Comfy)
- Владислав Штіпельман (Medusha)
- Ірина Палько (Universe)
- Максим Михалочкін (Одеський бізнес-клуб)
Inspira – це спільнота підприємців зі Східного регіону, які п’ять років об’єднують зусилля задля розвитку бізнесу та суспільства.
Автівки, закуплені завдяки цього проєкту, допоможуть евакуювати поранених бійців з лінії фронту, забезпечуючи своєчасну медичну допомогу та рятуючи життя. РЕБ-системи захистять їх від ворожих дронів і продовжать термін служби в бойових умовах.
Forbes Ukraine дякує всім, хто підтримав проєкт, і продовжує об’єднувати зусилля бізнесу заради перемоги України. Окрема подяка автомістечку «Ілта на Печерську» за допомогу в закупівлі автівок.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.