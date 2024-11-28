Сили оборони отримали шість кейсеваків із РЕБ-системами від Forbes Ukraine і бізнес-клубу Inspira

На благодійному аукціоні, що відбувся під час святкування пʼятиріччя бізнес-клубу Inspira, Forbes Ukraine зібрав 6 млн грн для підтримки українських військових.

Ці кошти передали благодійному фонду «Лелека», який закупив і передав у бойові підрозділи:

шість позашляховиків для евакуації поранених із зони бойових дій;

шість РЕБів – систем для радіоелектронної боротьби.

Кошти було передано благодійному фонду «Лелека», який закупив і передав у бойові підрозділи шість позашляховиків для евакуації поранених із зони бойових дій та шість РЕБів – систем для радіоелектронної боротьби. Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Кошти було передано благодійному фонду «Лелека», який закупив і передав у бойові підрозділи шість позашляховиків для евакуації поранених із зони бойових дій та шість РЕБів – систем для радіоелектронної боротьби. Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Одним із лотів аукціону була участь у проєкті Forbes Ukraine «Перший мільйон» з Володимиром Федоріним. Внески по 1 млн грн зробили:

Інна та Юрій Атанасови (Centravis)

Андрій Здесенко («Біосфера»)

Ігор Хижняк (Comfy)

Владислав Штіпельман (Medusha)

Ірина Палько (Universe)

Максим Михалочкін (Одеський бізнес-клуб)

Inspira – це спільнота підприємців зі Східного регіону, які п’ять років об’єднують зусилля задля розвитку бізнесу та суспільства.

Автівки, закуплені завдяки цього проєкту, допоможуть евакуювати поранених бійців з лінії фронту, забезпечуючи своєчасну медичну допомогу та рятуючи життя. РЕБ-системи захистять їх від ворожих дронів і продовжать термін служби в бойових умовах.

Forbes Ukraine дякує всім, хто підтримав проєкт, і продовжує об’єднувати зусилля бізнесу заради перемоги України. Окрема подяка автомістечку «Ілта на Печерську» за допомогу в закупівлі автівок.