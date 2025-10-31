UPG стремительно растет за счет прежних заправок «Привата». К концу октября количество заправок сети возросло до 436 АЗС, что увеличило ее в 5,3 раза. Как компания планирует их переварить? Об этом рассказал основатель группы компаний UPG Владимир Петренко редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину во время форума «Энергия бизнеса» 24 октября. Главное из дискуссии