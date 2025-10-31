UPG стрімко зростає за рахунок колишніх заправок «Привату». На кінець жовтня кількість заправок мережі зросла до 436 АЗС, що збільшило її у 5,3 раза. Як компанія планує їх переварити? Розповів засновник групи компаній UPG Володимир Петренко редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну під час форуму «Енергія бізнесу» 24 жовтня. Головне з дискусії
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Про основні драйвери зростання мережі UPG
Як UPG вдалося так швидко розвинутися у найскладніший період для бізнесу?
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.