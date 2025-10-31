UPG стрімко зростає за рахунок колишніх заправок «Привату». На кінець жовтня кількість заправок мережі зросла до 436 АЗС, що збільшило її у 5,3 раза. Як компанія планує їх переварити? Розповів засновник групи компаній UPG Володимир Петренко редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну під час форуму «Енергія бізнесу» 24 жовтня. Головне з дискусії