436 заправок, три термінали в ЄС і $1 млрд обороту. Як UPG увійшла до трійки лідерів паливного ринку України. Інтерв’ю з засновником мережі Володимиром Петренком

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

3 хв читання

UPG стрімко зростає за рахунок колишніх заправок «Привату». На кінець жовтня кількість заправок мережі зросла до 436 АЗС, що збільшило її у 5,3 раза. Як компанія планує їх переварити? Розповів засновник групи компаній UPG Володимир Петренко редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну під час форуму «Енергія бізнесу» 24 жовтня. Головне з дискусії

Про основні драйвери зростання мережі UPG 

Як UPG вдалося так швидко розвинутися у найскладніший період для бізнесу?

